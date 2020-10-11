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Gence halkı yaralarını sarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısının ardından halk yaralarını sarmaya çalışıyor.Gece saatlerinde Ermenistan ordusu tarafından Gence’ye yapılan füzeli saldırının ardından sivil halk yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısının ardından halk yaralarını sarmaya çalışıyor.
Gece saatlerinde Ermenistan ordusu tarafından Gence’ye yapılan füzeli saldırının ardından sivil halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Roketli saldırıların ardından kentte meydana gelen hasarın gerçek boyutu da ortaya çıktı. Saldırı sonucu birçok ev ve iş yerinin hasar aldığı görüldü. Binalarında hasar olan vatandaşlar kırılan camları temizlerken, onarım çalışmaları da başladı.
Saldırıda 4’ü kadın 9 sivil yaşamını yitirirken, 39 sivil de yaralandı.

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