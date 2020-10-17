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Gence’de füze saldırısında hayatını kaybeden siviller son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın füze ile saldırdığı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de enkaza dönen evlerde hayatını kaybeden siviller son yolculuğa uğurlandı.Ermenistan ordusu sabahın ilk saatlerinde Azernbaycan’n en büyük ikinci kentine füze saldırısı gerçekleştirmişti.

Ermenistan’ın füze ile saldırdığı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de enkaza dönen evlerde hayatını kaybeden siviller son yolculuğa uğurlandı.
Ermenistan ordusu sabahın ilk saatlerinde Azernbaycan’n en büyük ikinci kentine füze saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda enkaza dönen evlerde hayatını kaybeden siviller bugün Gence’deki “Şehitler Hiyabanı”nda defnedildi.
Bir aileden 3 kişi saldırıda hayatını kaybetti
Baba Röyal Şahnazarov, anne Züleyha Şahnazarova ve 1.5 yaşındaki kız çocukları Medine Şahnazorova saldırıda hayatını kaybedenler arasındaydı. Aynı ailenin üç üyesinin yanı sıra hayatını kaybeden 4 sivil de Şehitler Hiyabanı’nda yakınları tarafından son yolculuğa uğurlandı.
Gence saldırısı
Sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda füzenin düştüğü alan enkaz alanına döndü. Evlerin yıkıldığı alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurmuştu.

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