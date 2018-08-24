Gencin boğulmasına şahit oldular, yüzmeye devam ettiler

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Yaşar Güdücü (22) boğuldu. Gencin boğulmasına şahit olmalarına rağmen aynı suda yüzen bazı çocukların, boğulmaktan korkmadıklarını belirtip, kameralara poz vermesi dikkat çekti.

Olay, Seyhan Baraj Gölü'nün Adnan Menderes Bulvarı kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için göle giren Yaşar Güdücü, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Güdücü'nün çırpındığını gören bazı gençler suya atlayarak genci kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen CANKUR ekipleri genci çıkardı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Güdücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin boğulmasına şahit olan bazı çocuklar yüzmeye devam ederken, boğulmaktan korkmadıklarını belirterek, kameralara poz verdi. Çocuklardan biri, "Hayat cesurları sever. Ölüm bize vız gelir" diye konuştu.

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