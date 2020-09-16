Gencinden yaşlısına herkes yakalanabilir! Karaciğerin fonksiyonlarını bozuyor

Gencinden yaşlısına hemen hemen herkesin bu hastalığa yakalanabileceğini belirten Uzm. Dr. Dündar Güngör, karaciğerin neredeyse tüm fonksiyonlarını bozduğunu ve karaciğerinde yağlanma bulunan insanların bulunmayan insanlara göre ölüm riskinin yaklaşık 1,5-2 kat daha fazla olduğuna değindi.

Karaciğer yağlanması hakkında önemli açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, “Karaciğer yağlanması dediğimiz durum, karaciğerin kütlesinin (ağırlığının) %5’inden fazlasının yağlı olmasıdır. Alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak ikiye ayrılır. Karaciğerdeki yağ artışı karaciğer fonksiyonlarını bozar, karaciğer fonksiyonu bozulanlarda kan şekeri kontrolü bozulur ve birçok hormonun vücuttan atılımında sorunlar oluşur, özellikle erkeklerde östrojen denilen kadınlık hormonu atılamaz ve yükselir” dedi.

ERKEKLERDE CİDDİ YAN HASTALIKLARI DA BERABERİNDE GETİRİR

Karaciğer yağlanmasının özellikle erkeklerde daha sık görüldüğüne de değinen Uzm. Dr. Dündar Güngör, “Karaciğer yağlanmasında erkeklerde özellikle deri hastalıklarında artış meydana gelir, göğüslerde büyüme ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluşabilir, aşırı yorgunluk hissi ortaya çıkar, kronik yorgunluk hali hayat kalitesini bozar, karaciğer yağlanmasında insülin direnci ortaya çıkar, kilo verme zorlaşır, kolesterol metabolizmasının bozulmasına yol açar ve kötü kolesterolün yükselmesine sebep olur ve dolaylı olarak kalp hastalıkları riskini artırır, karaciğer yağlanmasında tüm kanser tiplerinin sıklığında artış olabilir” dedi.