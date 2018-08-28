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Gençler, 30 Ağustos'ta Zafertepe'de buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:25 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Bayramı'nı "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla kutlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü, binlerce gencin katılımıyla kutlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı etkinlikleri "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilecek. Yarın Kütahya'da farklı illerden gelen 10 bin genç ve her yaştan vatandaşlar, bağımsızlığın kazanıldığı topraklarda buluşacak. Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idaresini gerçekleştirdiği Zafertepe'ye çıkarak, şehitler için dua edecek.

Zafertepe'de düzenlenecek törenin ardından, alanda çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek, Etkinlikler, muharip uçak gösterisi ve tören geçişiyle sona erecek.

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30 Ağustos Zafer Bayramı gençlik Gençlik ve Spor Bakanlığı Zafertepe

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