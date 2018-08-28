Gençler, 30 Ağustos'ta Zafertepe'de buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü, binlerce gencin katılımıyla kutlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı etkinlikleri "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilecek. Yarın Kütahya'da farklı illerden gelen 10 bin genç ve her yaştan vatandaşlar, bağımsızlığın kazanıldığı topraklarda buluşacak. Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idaresini gerçekleştirdiği Zafertepe'ye çıkarak, şehitler için dua edecek.

Zafertepe'de düzenlenecek törenin ardından, alanda çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek, Etkinlikler, muharip uçak gösterisi ve tören geçişiyle sona erecek.

