Gençler Android telefonlara değil, iPhone'lara sıcak bakıyor!

Android mi, yoksa iOS mu? sorusu birçok kişinin aklını kurcalıyor. Kimileri Android tarafını tutarak, yoluna bir Android cihaz ile devam ederken, kimileri de ezelden beri iPhone kullandığını ve tercihinin her zaman iPhone olacağını belirtiyor. Bu tartışma pek çok kuşağı etkiliyor gibi görünse de, yapılan bir araştırmaya göre, ABD'deki Z kuşağı, bu tartışmaya hiç katılmıyor.

ABD'DE GENÇLERİN TERCİHİ iPHONE

ABD'de yapılan ve 7000 gencin katıldığı bir ankete göre, ABD'deki gençlerin yüzde 88'i iPhone kullanıyor. Dahası, ankete katılan gençlerin yüzde 90'i bir sonraki telefonunun da iPhone olacağını söylüyor. Her iki veri de tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak ifade ediliyor. Bu durum Android için üzücü bir gelişme gibi görünüyor olabilir. Fakat anketin dikkat çeken bir noktası daha bulunuyor.

10'UNDAN 1'İ İSTİYOR

Ankete göre, araştırmaya katılan ve Android telefon sahibi olan her 10 gençten 1'i Android'i bırakmak istiyor. Öte yandan, Counterpoint tarafından yayınlanan daha önceki bir rapor, 2020 yılında ABD'de satılan her iki akıllı telefondan birinin iPhone olduğunu ortaya koyuyor.

