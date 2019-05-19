CHP Ankara İl Başkanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Ankara'nın 25 ilçesinden gençler Anıtkabir'de buluştu.

Ellerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bütün ümidim gençliktedir." yazılı sözü bulunan pankart ile Anıtkabir'in Anadolu Meydanı kapısına yürüyen gençler, burada 10'uncu Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Burada parti otobüsünden gençlere seslenen CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını kutladı.

"Ne mutlu bize ki umutsuzluğu umuda, çaresizliği çareye, yenilgiyi zafere döndüren bir tarihten geliyoruz. O tarih bağımsızlığın, özgürlüğün, milli mücadelenin tarihidir." diyen Güvener, 31 Mart'ta Ankara'ya bahar geldiğini, İstanbul'a da ikinci kez bahar geleceğini kaydetti.

Tekrarlanan İstanbul seçimlerini yine kazanacaklarını ifade eden Güvener, "Her şey çok güzel olacak." dedi.

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt da Atatürk ve silah arkadaşlarının yurdu sadece düşman işgalinden kurtarmadığını, yerle bir edilmiş ülkenin küllerinden yeniden doğmasını da sağladığını söyledi.