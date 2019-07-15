Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençler biz sizlerle 15 Temmuz'da bir kez daha gurur duyduk. Bu milletin ve memleketin gençlerimizle ilelebet var olacağına bir kez daha inandık." dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda "Gençler Asla Unutmaz" adlı program düzenlendi. Program, şehitler için okunan sala, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Bakan Kasapoğlu, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz'da 'Bu cephe geçilmez, sarılmaz' diyen şehitlere rahmet, gazilere de şifa diledi. Kasapoğlu, o gece kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm milletin bu ihanete karşı sokaklarda ve meydanlarda bir kahramanlık destanı yazdığının altını çizdi. Bu coğrafyanın ibretlerle dolu bir tarihe sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu aziz millet nice büyük başarılara, zaferlere tanıklık ettiği gibi pek çok da ihanete şahit olmuştur. İşte 15 Temmuz gecesi maruz kalınan bu alçak saldırı da bizlere bu toprakların derin hafızasına işlenmiş bir ihaneti gösteriyor. O gece şer şebekesi FETÖ, Cumhurbaşkanımızın şahsında bu devletin ve milletin varlığına kastetti. O gece hep birlikte şahitlik ettik ki bu ülkede ikinci bir istiklal mücadelesi yaşanmıştır. Aziz milletimiz kendi varlığına kasteden terör örgütün karşısında bir kale gibi durmuştur." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi verilen destansı mücadelenin ön cephesinde gençlerin bulunduğuna işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençler biz sizlerle 15 Temmuz'da bir kez daha gurur duyduk. Bu milletin ve memleketin gençlerimizle ilelebet var olacağına bir kez daha inandık. Bu inancımızı sizlerin o gece ki duruşuyla perçinleştirdik. İşte Çanakkale'yi geçilmez kılan o kutlu ruh o gece dimdik ayaktaydı. Bir kez daha bu toprakları geçilmez kıldı. Milletimizin istiklalini yine milletimizin azim ve kararlığı kurtardı. O gece ülkesi ve milleti için istiklali ve istikbali için o hainlerin karşısına çıkan yiğitçe çarpışan, can veren tüm kahramanlarımıza selam olsun. Mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri ezandan, vatandan, bayraktan ve bu kutlu beraberlikten mahrum kılmasın." - "Unutmayın, unutturmayın" Bakan Kasapoğlu, geçen hafta Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yılı nedeniyle Bosna Hersek'te bulunduğunu değinerek, şunları söyledi: "Oranın hüzünlü ikliminde o hain soykırıma karşı hem duygularımız depreşti hem de bu soykırımla ilgili birkaç söz etme imkanı bulduk. Orada merhum Aliya İzetbegoviç'in bir ifadesini paylaştım. Aliya diyor ki; 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Aslında bu söz, 15 Temmuz'da yaşadığımız ihanetin de unutulmamasını ortaya koyan bir ifadedir. Bizler ne yaparsak yapalım bu acıları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bizler bu milleti kendi topuyla, tüfeğiyle, tankıyla vurmaya çalışan o hainleri unutmayacağız. Ankara'dan İstanbul'a çoluk çocuk demeden sivilleri ağır silahlarla yaralayanları, onların canına kastedenleri asla unutmayacağız. Cumhurbaşkanımıza, seçilmiş hükümete, güvenlik güçlerimize kastedenleri unutmayacağız. Bilelim ki bu ihaneti unutmak bu ülkeye ihanet olur. Sevgili gençler o gece yaşananlar sizlere, sizlerin hafızasına ve bilincine emanettir. O yüzden diyoruz ki 'Gençler asla unutmaz.' Unutmayın, unutturmayın."

FETÖ'nün Türkiye'den çalmak istediği en kıymetli hazinenin gençlik olduğuna belirten Kasapoğlu, hür düşünen ve vicdanın sesini dinleyebilen bir gençliğin FETÖ gibi oluşumlara karşı verilen mücadelenin en sağlam temeli olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin gençlerin çalışmasına, düşünmesine ve üretmesine ihtiyacı olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bakanlığımız bu şuur ve şiarla yol çıkmış, bu bilinçle atılımlar yapmayı ajandasının ilk sırasına yazmıştır. Şanlı mazi ve aydınlık geleceğimiz işte bu köprüyü kurmakla mükellef bir gençliği mümkün kılıyor. Bu gençliğin inşasına harç taşımak ve katkısı olmak benim için birer gurur meseledir. Çünkü siz gençler bizler için en büyük ilham ve direnç kaynağısınız. Bu gençlik o kirli odakların emellerini, hayallerini yıkacak. Medeniyetimizin hikayesini tamamlayacak ve yeni baştan yazacaktır. Bizler gençliğin bu süreçte sizlerin hem kılavuzu hem de yol arkadaşı olmaya talibiz. Önceliğimiz sizlerle birlikte yol yürümek." ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: