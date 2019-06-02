Gençler bir ekip bin biçiyor

Proje Koordinatörü ve Düzce Gençlik Merkezi personeli Kübra Günoğlu, Türkiye'de verimli toprakların bulunduğunu ve yaşlıların elindeki ata tohumlarıyla bu toprakların yeniden canlanması için yola çıktıklarını söyledi.

Sulama ve çapa yapan gençler, bahçeye taşıdıkları fidelerden elde ettikleri domates, Çerkez kabağı, kırmızı pancar, pezik, reyhan ve börülce gibi ürünlerin hasadına başladı.

Özellikle yaşlıları ziyaret ederek "bir ekip bin biçilen" tohumlarla buluşan gençler, köyleri gezerek projeyi anlattı.

Köylü kadınların özenle sakladığı ata tohumlarının unutulmaması ve gençlerin eliyle toprakla buluşması için proje hazırladıklarını belirten Günoğlu, gençlere çalışmayı anlattıklarını dile getirdi.

Gönüllü gençlerle en ücra köylere gittiklerini anlatan Günoğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle bir taslak oluşturduk, daha sonra gönüllü genç ağı oluştu. Yaklaşık 60 genç bize ulaşarak projede yer almak istediğini söyledi. Mühendisler eşliğinde toplantılar yaparak saha çalışmalarına başladık. Köylere gittik, kapı kapı dolaşarak ata tohumlarını büyüklerimizden istedik. Bu tohumlar çok özel, gazete kağıtlarında, özel şişelerde saklanan tohumlardı. Bu tohumları alırken hikayeleriyle aldık."

- "Elimizde 50-100 yıl öncesinden tohumlar var"

Günoğlu, geçmişe uzanmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Elimizde 50-100 yıl öncesinden tohumlar var. 116 tohum topladık, bunların hepsi farklı tohumlar. Örneğin 10 farklı domates tohumumuz var. İlimizde yetişen endemik bitkiler var. Bir de gönüllü gençlerimizin il dışından getirdiği tohumlar var. Burada farklı iklim ve şartlarda tohum denemeleri yapmış oluyoruz." diye konuştu.