Gençler bir ekip bin biçiyor

Düzce Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, "Ata Tohumu Gençlerin Elinde Yeşeriyor Projesi" kapsamında köy sakinlerinden topladıkları unutulmaya yüz tutmuş tohumlara yeniden hayat veriyor.
Gençlik Merkezi'nde görev yapan Kübra Günoğlu'nun hazırladığı proje çerçevesinde eğitim verilen gençler, köy ziyaretleri yaparak "ata tohumları"nı topladı.
Özellikle yaşlıları ziyaret ederek "bir ekip bin biçilen" tohumlarla buluşan gençler, köyleri gezerek projeyi anlattı.
Gençler, köy sakinlerinden topladıkları 116 çeşit tohumu, oluşturdukları serada toprakla buluşturdu.
Sulama ve çapa yapan gençler, bahçeye taşıdıkları fidelerden elde ettikleri domates, Çerkez kabağı, kırmızı pancar, pezik, reyhan ve börülce gibi ürünlerin hasadına başladı.
- Amaç Milli Tohum Seferberliğine katkı sağlamak
Proje Koordinatörü ve Düzce Gençlik Merkezi personeli Kübra Günoğlu, Türkiye'de verimli toprakların bulunduğunu ve yaşlıların elindeki ata tohumlarıyla bu toprakların yeniden canlanması için yola çıktıklarını söyledi.
Köylü kadınların özenle sakladığı ata tohumlarının unutulmaması ve gençlerin eliyle toprakla buluşması için proje hazırladıklarını belirten Günoğlu, gençlere çalışmayı anlattıklarını dile getirdi.
Gönüllü gençlerle en ücra köylere gittiklerini anlatan Günoğlu, şöyle devam etti:
"Öncelikle bir taslak oluşturduk, daha sonra gönüllü genç ağı oluştu. Yaklaşık 60 genç bize ulaşarak projede yer almak istediğini söyledi. Mühendisler eşliğinde toplantılar yaparak saha çalışmalarına başladık. Köylere gittik, kapı kapı dolaşarak ata tohumlarını büyüklerimizden istedik. Bu tohumlar çok özel, gazete kağıtlarında, özel şişelerde saklanan tohumlardı. Bu tohumları alırken hikayeleriyle aldık."
- "Elimizde 50-100 yıl öncesinden tohumlar var"
Günoğlu, geçmişe uzanmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Elimizde 50-100 yıl öncesinden tohumlar var. 116 tohum topladık, bunların hepsi farklı tohumlar. Örneğin 10 farklı domates tohumumuz var. İlimizde yetişen endemik bitkiler var. Bir de gönüllü gençlerimizin il dışından getirdiği tohumlar var. Burada farklı iklim ve şartlarda tohum denemeleri yapmış oluyoruz." diye konuştu.
Amaçlarının milli tohum seferberliğine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Günoğlu, "Şu an seramızda çimlendirdiğimiz tohumları dış alana aldık. Burada yeniden tohum elde etmeyi planlıyoruz." dedi.
Günoğlu, projeyi yaygınlaştırarak ülke genelindeki gençlik merkezleri vasıtasıyla tohum bankası oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.
Düzce Üniversitesi Hakla İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eda Çetin de toprakla buluştuklarını söyledi.
Çetin, şunları dile getirdi:
"Projeyle hibrit tohum ve ata tohumu ayrımını öğrendik. Hibrit tohumun bir kere meyve verdikten sonra öldüğünü, ata tohumlarının sürekli yeşerdiğini ve yıllarca tohum kazandırdığını öğrendik. Bu, çok güzel bir proje oldu. Serbest zamanlarımızı değerlendirmek için de çok güzel oldu. Elim daha önce hiç toprağa değmemişti, bu projeyle bir şeyler ekebilmeyi öğrendim.
Bir tohum ekip dünyaya bir canlı kazandırıyor olmak, küçük gibi gözükse de çok güzel."
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