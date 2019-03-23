Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimizin düşüncelerini, sorunlarını geleceğe dair projelerini önemsiyoruz. 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik." dedi. Bakan Kasapoğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde gençlerle buluştu. Her gittikleri ilde gençlerle mutlaka bir araya geldiklerini belirten Kasapoğlu, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimizin düşüncelerini, sorunlarını geleceğe dair projelerini önemsiyoruz. 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik. O kapsamda onun tanıtımını yaptık. Yaklaşık 4,5 milyon gencimizi, bu yıl enerjik bir şekilde turizmden kültüre kadar pek çok alanda değerlendireceğiz." diye konuştu. Gençlere tecrübe kazandıracaklarını vurgulayan Kasapoğlu, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılarak bu ruhun daha kurumsal bir şekilde ortaya çıkacağına, gönüllülük faaliyetlerinin pek çok ülkeye model olacağına inandığını dile getirdi.

Kasapoğlu, gençleri bu yıl yapılacak gönüllülük faaliyetlerini yakından takip etmeye davet etti. Toplumun spor yapma alışkanlığının arzu edilen seviyede olmadığını anlatan Kasapoğlu, yeni kazandırılan tesislerle bu seviyeyi yukarılara taşımak için çaba gösterdiklerini bildirdi. Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenmesiyle ilgili, "Milli takımımızın maçını hep birlikte izledik. Bizi mutlu eden bir sonuç aldık. Yeni hocamız ile daha genç takımımızla hem Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, hem de çok daha başarılı olacağız. Güzel bir başlangıç yaptık. Oyuncularımızı, hocamızı ve teknik ekibimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Kasapoğlu, en büyük yatırımın geleceğin teminatı gençlere yapıldığını aktardı. Daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, Kötekli Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kafelerde oturanlarla selamlaşan Kasapoğlu, bir süre sohbet etti.