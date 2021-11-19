Gençler Eğitimlerine Yurtdışında Devam Etmek İstiyor

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından Friedrich Naumann Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan “Türkiye'nin Geleceğine Genç Bakış” raporunda gençlerin sosyal ve siyasi hayatla ilgili düşünceleri ele alındı.

3 bin kişiyle konuşularak hazırlanan araştırmaya katılanlara göre, gelecekte daha iyi bir toplumda yaşamak için göç etmeyi düşünenlerin oranı yüzde 61, kişisel gelişim ve yatırıma öncelik verenlerin oranı yüzde 81.

Kurumlara güven sorusunda ilk sırada güvenlik güçleri yer alıyor. En az güvenilen kurum tarikatlar çıkarken, onun üstünde ise siyasi partiler yer alıyor. Rapora göre, gençler siyasete ve siyasetçilere büyük oranda güvenmezken en güvenilir kurumlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil toplum kuruluşları ön plana çıkıyor.

Gençler gelecek kaygısı içinde

VOA Türkçe de İstanbul’da gençlerin raporda yer alan konular hakkındaki görüşlerini aldı. Çoğunluk gelecek kaygısı yaşadığını belirterek eğitim hayatına yurtdışında devam etmeyi düşündüğünü ifade ediyor. Türkiye şartlarında apolitik olmanın imkansız olduğuna dikkat çeken gençler, siyaseti yakında takip ettiklerini belirtiyor.

Üniversite öğrencisi Deniz Hasin, Türkiye’de gelecek kaygısı olduğunu ifade ederek yurtdışında okumak istediğini söyledi: “Türkiye’de imkanlar çok kısıtlı. Ülkemi ben de herkes gibi çok seviyorum ama her şeyden ihtiyacım kadar yararlanamıyorsam burada kalmam için bir sebep geriye kalmıyor. Çünkü ben başka ülkede daha iyi şartlarda eğitim alabiliyorsam bu bizim ayıbımız. Ayrıca apolitik olmak, iktidarda kim varsa onun yanlısı olmak demektir. Oy vermediğin sürece kazananın yanında olursun ve ortaya çıkan her soruna da sebep olmuş olursun.”

Yurtdışında yaşamak gibi bir düşüncesi olmadığını kaydeden üniversite öğrencisi Emre Kaplan ise Türkiye’de kamu kuruluşlarından birinde çalışmayı hedeflediğini ifade etti.

Gençlerin daha önce siyaseti çok takip etmediğini belirten Kaplan, artık gençlerin de siyasete dahil olmaya başladığına dikkat çekti.

Robert Koleji lise son sınıf öğrencisi Ahmet Bera Sevim, hedefinin üniversitede akademisyen olarak çalışmak olduğunu, ancak Türkiye’deki imkanların yetersiz olduğunu söyledi. Yurtdışında eğitimine devam etmek istediğini ifade eden Sevim, “Herkes kendisini en iyi geliştirebileceği yere gitmeli. Eğer ülkeme faydalı olacaksam orada eğitim alarak faydalı olmak isterim” şeklinde konuştu.

