Gençler günde 6 saati ekran başında geçiriyor

Buna göre gençler günde 4 saati internet, 2 saati televizyon başında geçiriyor.Gençler arasında yapılan bir araştırma, Mart ayından başlayarak koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 yılında internet başında geçirilen sürenin daha da arttığını ortaya koydu.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Medya Dairesi'nin açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, gençler arasında bir günde internette geçirilen süre bir önceki yıla göre 53 dakika artarak 4 saatin üstüne çıktı. Bir yıl önce 205 dakika olan internet kullanım süresi 258 dakikaya yükseldi.

8 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında bin 200 gencin katılımıyla yapılan araştırmaya göre gençler günde 4 saat 18 dakikayı internet başında geçiriyor. Gençlerin üçte biri eğlence için internete girerken internette en kısa süre, yüzde 11'lik payla bilgi aramak için geçiriliyor.

Genç erkekler dijital oyunlara günde ortalama 2 saat 39 dakika ayırırken kızlarda bu süre 1 saat 21 dakikaya düşüyor.

Araştırmaya göre gençlerin televizyon başında geçirdikleri süre de arttı. 12-19 yaşları arasındaki grup, tahminen günde iki saatten uzun bir süreyi televizyon izleyerek geçirdiğini kaydetti.