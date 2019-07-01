HABER

Gençler Günü’nde Özbekistan’da Orta Asya’daki ilk tema park açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Özbekistan’ın Namangan şehrinde Orta Asya’daki ilk Efsaneler Vadisi tema parkının birinci bölümü açıldı.Amfi Tiyatro, marka mağazaları, restoran, kafe ve müzikli çeşmelerden oluşan parkın birinci bölümü açılışı 30 Haziran - Ulusal Gençler Günü kutlamaları ile beraber yapıldı.

Özbekistan’ın Namangan şehrinde Orta Asya’daki ilk Efsaneler Vadisi tema parkının birinci bölümü açıldı.
Amfi Tiyatro, marka mağazaları, restoran, kafe ve müzikli çeşmelerden oluşan parkın birinci bölümü açılışı 30 Haziran - Ulusal Gençler Günü kutlamaları ile beraber yapıldı. Özbekistan’da bu yıl yine coşku ile kutlanan Ulusal Gençler Günü töreni kapsamında yıl boyunca spor, edebiyat, sanat ve müzik dallarında uluslararası derecelere giren gençlere vilayet valisi teşekkürnamesi ve hediyeler verildi. Vilayet Gençler Birliği’ne otobüs hediye edildi.
Ünlü Özbek sanatçılarının verdiği konserle devam eden tören, yanı açılan restoranda gala yemeği ile sona erdi. Toplam 1.1 milyon metrekare alana inşa edilmekte olan Efsaneler Vadisi tema parkı inşaatı 2020’de sona erecek. Parkta açık ve kapalı yüzme havuzları, buz sarayı, 4 yıldız otel, masallar şehri, bowling ve fitness merkezi, aqua park, AVM, her yaştan gezgin için onlarca eğlence üniteleri yapılıyor.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardıYavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
Tokat'ta gergedan böceği bulunduTokat'ta gergedan böceği bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes Erzurum'daki gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Tuzla'da araç muayane istasyonunda kavga!

Yumruklar havada uçuştu! Elektroşok cihazıyla saldırdı

Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırrı

O ilçeye özel üretiliyordu! 120 yıl sonra ilk kez...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletiyle tek teker geçmişti! Emniyet duyurdu: Yakalandı

Emniyet duyurdu! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.