HABER

Gençler Hakları Taşkent Deklarasyonu kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 20:02 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde Gençler Hakları Taşkent Deklarasyonu kabul edildi

İslam İşbirliği Teşkilatınca (İİT) düzenlenen "Barışçıl Demokratik Toplumların İnşasında Gençliğin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma" temalı toplantı sona erdi.

İİT Bağımsız İnsan Hakları Daimi Komisyonu ile Özbekistan İnsan Hakları Ulusal Merkezi iş birliğinde Taşkent'te düzenlenen toplantıya teşkilata üye ülkelerden 150'den fazla uzman ve yetkili katıldı.

Toplantıda gençlerin haklarının korunmasına yönelik uluslararası ve ulusal uzmanların raporları dinlendi. İki gün devam eden toplantının sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde Gençler Hakları Taşkent Deklarasyonu kabul edildi.

Toplantıda kabul edilen Taşkent Deklarasyonu'nda gençlik haklarına tam olarak riayet edilmesi ve saygı gösterilmesini sağlamak için uluslararası düzeyde ve teşkilata üye devletler tarafından gerçekleştirilecek önemli girişimlerin ana hatları belirlendi.

Toplantı katılımcıları ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda önerilen BM Gençlik Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesine ilişkin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimini destekledi.

Toplantıya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindeki heyet de katıldı. Toplantı kapsamında dün TİHEK ile Özbekistan İnsan Hakları Ulusal Merkezi arasında karşılıklı anlayış memorandumu imzalanmıştı.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandıTürkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı
TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisiTBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
islam işbirliği teşkilatı Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Meclis'te kabul edildi: 1 yıl daha uzatıldı

Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Deprem sonrası harekete geçildi! Avcılar için yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.