Gençler halayı başka bir boyuta taşıdı

Bir araya gelen gençler daha önce görülmemiş şekilde halay çekerek halayı başka bir boyuta taşıyor. Bilinen halaydan çok daha farklı figürler sergiliyen gençlerin bu halayı ilginç görüntü oluşturdu.
Miss Bumbum yarışmasında kavga! 'Benim kalçam daha güzel'
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!
Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!
Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'
Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!
TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum