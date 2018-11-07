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Gençler halayı başka bir boyuta taşıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

Halayı bambaşka bir boyuta taşıyarak farklı figürler sergileyen gençler ilginç görüntü oluşturdu.

Bir araya gelen gençler daha önce görülmemiş şekilde halay çekerek halayı başka bir boyuta taşıyor. Bilinen halaydan çok daha farklı figürler sergiliyen gençlerin bu halayı ilginç görüntü oluşturdu.

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halay oyun

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