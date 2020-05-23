Gençler İçin Özgürlük Vazgeçilmez Yurtdışında Çalışmak Cazip

Türkiye İstatistik Kurumu’nun hane halkı işgücü araştırmasına göre, 15-24 yaş arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı son bir yılda yüzde 20,3’ten yüzde 25,4’e yükseldi. Bu işsiz grubundaki gençlerden biri de Ahmet Güzeller. Güzeller, üniversite mezunu olmasına rağmen bir türlü istikrarlı olarak çalışabileceği iş bulamıyor. Bayram alışverişi yapan annesine eşlik etmek için Sirkeci’ye gelen Ahmet Güzeller’i kuyrukta görüyoruz. Güzeller, geçtiğimiz günlerde açıklanan SODEV araştırmasında iddia edildiği gibi torpilin iş bulmada en ‘geçer akçe’ olduğunu düşünüyor. Güzeller, ‘‘Üniversite mezunu olmama rağmen iş bulamıyorum. Her işe girdiğimde torpilin geçerli olduğunu görüyorum. Benim torpilim geçerli olmadığı için işten çıkarılıyorum. Eğer yurtdışında yaşama ve çalışma imkanı olsa hayatta durmam. Kendi ülkemde yaşıyorum ama iş olmadığından dolayı hiç hevesim kalmadı’’ diyor. ‘‘Çalıştığım işyerinde özgürlük önemli’’ Gençler, Türkiye’de nüfusun yüzde 15,6’sını oluşturuyor. 2013 yılından beri gençler arasındaki işsizlik oranı yükselirken istihdam da ters orantılı olarak azalıyor. 2019 yılında istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 33,1’e geriledi. Feneryolu’nda bir kafede barista olan Ahmet Ermurat, Corona virüs salgınına rağmen işini korumayı başaran hizmet sektörü çalışanlarından biri.

Ermurat, ‘‘Çalıştığım işyerinde özgürlük önemli. Ben biraz daha manevi değerlere bakarım çalıştığım yerlerde, aile gibi olmak isterim. Maddiyat benim için ikinci planda. Çalışana değer verilmesi daha önemli. Türkiye’de daha çok torpilin yaradığını söyleyebilirim. Tabii yeteneğe de bakan yerler var. Ben baristalık yapıyorum. Biraz yeteneğime göre iş buluyorum. Ama üniversite okumuş, mezun olmuş ama iş bulamayan çok arkadaşım var. Bazı yerlerde torpil daha önemli diye düşünüyorum’’ diyor. ‘‘Peki, yurtdışında bir iş bulsan gider misin?’’ diye sorunca Ahmet Ermurat, duraksamadan yanıt veriyor; ‘‘Türkiye’yi seviyorum ama tabii ki benim geleceğim için daha iyi olacaksa neden olmasın derim.’’ ‘‘Tanıdığı olan bir sınıf arkadaşım bir teknoloji şirketine girerken ben Kapalıçarşı’da dükkanda çalışıyorum’’ Bilgisayar mezunu olmasına rağmen kendi alanında iş bulamadığı için Sirkeci’de bir mağazada çalışan Fatih Doğanay’ın yurtdışında çalışma konusunda kafası karışık. Ancak Türkiye’deki iş hayatında torpilin önde olmasından şikayetçi.