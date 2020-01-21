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  4. Gençler internet hakkında bilgilendirildi

Gençler internet hakkında bilgilendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

Altındağlı gençler Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde ‘internet kullanımı ve güvenli internet’ konulu seminerde buluştu.Altındağlı çocuklara internetin doğru kullanımı anlatıldı.

Altındağlı gençler Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde ‘internet kullanımı ve güvenli internet’ konulu seminerde buluştu.
Altındağlı çocuklara internetin doğru kullanımı anlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “İnternet kullanımı ve güvenli internet” semineri, çocukları internetin zararlı içerikleri ve bu içeriklerden korunma yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Zararlı içeriklerden nasıl korunmalı?
Katılımcılara ilk olarak internet ve internet kullanımı hakkında kısa bir bilginin verildiği seminerde, internetle ilgili en çok yaşanan sıkıntılara da değinildi. İnternetin doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olan Altındağlı çocuklara, kendilerini internetteki zararlı içeriklerden nasıl koruyacakları anlatıldı. Seminerde ayrıca, offline ve online oyunlar hakkında bilgi verilip, oyun seçerken yaş kategorilerine göre uygun oyunların seçilmesi konusunda çocuklar uyarıldı ve bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi.

“Pek çok şeyi bilmiyormuşum”
Seminer bitiminde daha önce bilgi sahibi olmadıkları pek çok konuda bilgi sahibi olduklarını söyleyen Altındağlı çocuklar, kendilerine bu imkanları sağlayan Altındağ Belediyesine ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti. Merkez üyesi Hiranur Çoban “İnternet hakkında pek çok şeyi bilmiyormuşum. Bugün polis amca bize bazı konularda bilgi verdi. Artık zararlı içerikleri ve yayınları açarsak ne olacağını, oyunların zararlarından kendimizi nasıl koruyacağımızı, kötü insanların internet üzerinden bizi nasıl kandırabileceğini biliyoruz” dedi.

“Yararları olduğu kadar, zararları da var”
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen bu ortak çalışmanın günümüz gençleri için çok gerekli olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, “İnternet ucu bucağı olmayan kocaman bir deniz. Hayatımızı çok kolaylaştıran, çok da yararlı bir şey ancak yararları olduğu kadar zararları da var. Eğer bilinçli kullanılmaz, içerik kontrolü yapılmaz, doğru amaçlar için kullanılmazsa, hayatımızı kolaylaştıran internet, bir anda hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Bu bilincin kazandırılmasında ilk olarak ailelere büyük görev düşüyor. Biz de Altındağ Belediyesi olarak çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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