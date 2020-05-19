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Gençler İş Dünyasında Torpilin Yeteneğin Önüne Geçtiği Görüşünde

19.05.2020 18:40 | Son Güncelleme

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon nüfuslu 15-24 yaş grubunda dört gençten biri işsiz. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) bir araştırma sonucuna göre, gençlerin yüzde 79'u iş bulmada torpilin yetenekten daha geçerli olduğunu düşünüyor

Gençler İş Dünyasında Torpilin Yeteneğin Önüne Geçtiği Görüşünde

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılında Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Türkiye’de, 15-24 yaş grubunda 12 milyon 955 bin 672 kişi var. Bu yaş grubundaki dört gençten biri işsiz.

2019 yılı verilerine göre, genç kadınlardaki işsizlik yüzde 30,6’ya çıkarken 15-24 yaş arası üniversite mezunu gençler arasında ne eğitimde ne de işte olanların oranı yüzde 33,3’e ulaştı.

İyi Partili gençlerin yüzde 93,6’sına göre torpil yetenekten önemli

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV), on iki ilde bu yaş grubundaki 600 gençle yaptığı saha araştırması sonucu hazırlanan Gençlik Araştırması Raporu’na göre, gençlerin yüzde 79’u iş ararken torpilin yetenekten daha geçerli olduğu görüşüne sahip.

Parti bazında bakıldığında, AKP’li gençlerin yüzde 66,5’i torpilin yeteneğin önüne geçebileceğini düşünürken, HDP’de bu oran yüzde 72,7’ye, MHP’de yüzde 80’e, CHP’de yüzde 88,9’a İyi Parti’de ise yüzde 93,6’ya çıkıyor.

Gençlerin çoğunluğuna göre üniversiteler yeterli donanım sunmuyor

"'Türkiye’de üniversiteler iş bulmak için yeterli donanımı sunmaktadır’ ifadesine ne derece katılıyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar da üniversite eğitiminden memnuniyetsizliği ortaya koyuyor.

Bu soruya araştırmaya katıların yüzde 7’si olumlu yanıt verirken, yüzde 40,8 olumsuz yanıt veriyor.

AKP’lilerin 37,7’si bu konuda olumsuz düşünürken, bu oran İyi Parti’de yüzde 56,3, HDP’de ise yüzde 72,7’ye yükseliyor. Soruya ‘tamamen katılıyorum’ diyenlerin oranıysa MHP’de yüzde 2,9 iken AKP’de yüzde 10,8’e yükseliyor.

Gençler özgürlüğü paraya tercih ediyor

Gençler için en önemli konu, düşüncelerini özgürce ifade edebilmek.

Bunu, başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi ve milli değerler takip ediyor. Çok para kazanmak ve dini değerler ise dördüncü sırada yer alıyor.

En alt sırada ise ‘bilime zaman ayırmak’ var.

"Hayatınızın kalan kısmının tamamını Kuzey Kore’de aylık 10 bin dolar kazanarak veya İsviçre'de aylık 5 bin dolar kazanarak geçirme imkanınız olsa hangisini tercih edersiniz?" sorusuna gençlerin yüzde 64,3’ü İsviçre yanıtı verirken, soru "Hayatınızın kalan kısmının tamamını Suudi Arabistan’da aylık 10 bin dolar kazanarak veya İsviçre’de aylık 5 bin dolar kazanarak geçirme imkanı olsa hangisini tercih edersiniz?" diye sorulduğunda ‘İsviçre’ yanıtını verenler yüzde 72,2’ye ulaşıyor.

Gençlerin neredeyse üçte ikisi imkan olsa yurtdışında yaşamak istiyor

Gençlerin büyük çoğunluğu yurtdışında yaşamaya sıcak bakıyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 37,5’i bir imkan olsa dahi yurtdışına yaşamak istemezken, 62,5’i imkan bulmaları halinde yurtdışına yerleşip yaşamak istiyor.

Bu oran AKP seçmeninde 47,3 iken, CHP seçmeni gençlerde 74,4’e çıkıyor. Bugüne kadar oy kullanmayan gençlerin üçte ikisinden fazlası da yurtdışında yerleşik olmayı tercih ediyor.

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