Gençler İş Dünyasında Torpilin Yeteneğin Önüne Geçtiği Görüşünde

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılında Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Türkiye’de, 15-24 yaş grubunda 12 milyon 955 bin 672 kişi var. Bu yaş grubundaki dört gençten biri işsiz.

2019 yılı verilerine göre, genç kadınlardaki işsizlik yüzde 30,6’ya çıkarken 15-24 yaş arası üniversite mezunu gençler arasında ne eğitimde ne de işte olanların oranı yüzde 33,3’e ulaştı.

İyi Partili gençlerin yüzde 93,6’sına göre torpil yetenekten önemli

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV), on iki ilde bu yaş grubundaki 600 gençle yaptığı saha araştırması sonucu hazırlanan Gençlik Araştırması Raporu’na göre, gençlerin yüzde 79’u iş ararken torpilin yetenekten daha geçerli olduğu görüşüne sahip.

Parti bazında bakıldığında, AKP’li gençlerin yüzde 66,5’i torpilin yeteneğin önüne geçebileceğini düşünürken, HDP’de bu oran yüzde 72,7’ye, MHP’de yüzde 80’e, CHP’de yüzde 88,9’a İyi Parti’de ise yüzde 93,6’ya çıkıyor.

Gençlerin çoğunluğuna göre üniversiteler yeterli donanım sunmuyor

"'Türkiye’de üniversiteler iş bulmak için yeterli donanımı sunmaktadır’ ifadesine ne derece katılıyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar da üniversite eğitiminden memnuniyetsizliği ortaya koyuyor.