Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, 360 lise öğrencisi 6 ayda 52 köyü karış karış gezerek görüştükleri 300 yaşlıdan unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri derledi. Asırlar sonra bir araya getirdikleri değerleri dergi haline getiren gençler, hazırladıkları tanıtım etkinliğinde geçmişi yaşattı.

Koçarlı Mustafa-Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dudu Güngör’ün hazırladığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunan Koçarlı "Yöresine Ait Sözlü Gelenekte Yaşayan Derlenmesi" projesi, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için önemli bir başarıya imza attı. Projeye dahil edilen okulun 360 kişilik tüm öğrenci gurubu, Dudu Güngör öncülüğünde ilçeye bağlı 52 köyü karış karış gezerek 300’ü aşkın yaşlıyla birebir görüşme yaptı. Asırlardır bölgede kullanılan ancak yazılı hiçbir kaynakta yer almayan binlerce mani, ninni, masal, efsane ve türkü "Gönülden Dile" adlı dergide toplandı.

Proje ve derginin tanıtımı için okulda düzenlenen etkinlikte, geçmiş döneme ait giysiler giyen ve o dönemlerde kullanılan malzemeleri sergileyen öğrenciler, katılımcılara mazide güzel bir yolculuk yaptırdı. Projeye dahil olan 84 yaşındaki Saffet Gonca ve 65 yaşındaki Gönül Eroğlu da, etkinlikte öğrenci ve öğretmenlerle birlikte seslendirdikleri türküler ve manilerle duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Projedeki asıl hedefin bir kültür envanteri oluşturularak bunun gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Fırat Çelik, "Geleneksel, folklor ve popüler kültürü bir arada yaşamak, dinamik hale getirmek ve aynı zamanda yaşayarak ve de yaşatarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak hem bizim görevimiz hem de geçmişimize olan saygının bir gereğidir. Bu projeyi çok önemsedik ve önemsemeye de devam edeceğiz. Ülkemiz genelinde üniversiteler başta olmak üzere bilimsel kurum ve kuruluşların da Anadolu’nun muazzam potansiyelini derinden işleyip derleyerek yeni bir sosyal ve siyasal kimlikle gelecek nesillere aktarmanın yolunu bulmalıyız" dedi.

Okulun tamamı projeye dahil edildi

Projenin tam olarak amacına ulaşabilmesi için okulda eğitim gören 360 öğrencinin tamamını saha çalışmasına dahil ettiklerini kaydeden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dudu Güngör de, "Aydın ilinin Koçarlı yöresine ait sözlü gelenekte yaşayan mani, ninni, masal, efsane ve türkü gibi unutulmaya yüz tutmuş ürünleri derledik ve dergi haline getirdik. Dergimizde ve oluşum aşamalarında tüm öğrencilerimizi derleme aşamalarına dahil ederek sözlü gelenekte yaşayan ürünlere karşı ilgilerini ve farkındalıklarını artırmaya çalıştık. Hala Koçarlı’nın köylerinde yapılan düğünlerde bu yöresel kıyafetler kullanılmaya devam ediyor ve bazı gelenekler sürdürülmeye çalışılıyor. Biz de proje kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikte bu zenginliklerimizi yaşatmaya ve sözlü gelenekte yaşayan ürünler üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçladık. Koçarlı ilçemizin 52 mahallesinde yaklaşık 300 kişiyle görüşerek unutulmaya yüz tutmuş kültürel varlıklarımızı topladık ve 6 gibi bir sürede bu çalışmayı tamamlayarak bir dergi oluşturduk. Bu ürünler sözlü gelenekte halen yaşamaya devam ediyor ancak genç kuşaklar iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte bu değerlere karşı ilgi ve alakalarını kaybetmiş durumdalar. Biz de bu projeyle genç kuşakların bu değerlere karşı ilgi ve alakalarını artırmayı hedefledik. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın kültürel değerlerine sahip çıkarak yaşatmalarına destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Milletin ortak paydası kültürdür"

Projeyle sözlü gelenekte yaşayan değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını söyleyen Okul Müdürü Ayhan özel ise, "Millet olabilmenin en önemli özelliklerinden birisi de kültürdür. Kültürümüzü geçmişten günümüz kuşaklarına ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin kendilerine yön çizebilmesi için böyle bir proje hazırlamayı uygun gördük. Genç kuşak ve gelecek nesillerin yaşamış oldukları yöreyi ve kültürlerini tanımaları, kendilerinden sonraki nesle bu sözlü değerleri aktarabilmeleri amacıyla bu projemizi başarıyla tamamladık" dedi. "Çok şükür Allah’a ki bizde hala bazı değerler var"

Geçmişlerine sahip çıktıkları ve projeye kendisini de dahil ettikleri için gençlere teşekkür eden Saffet Gonca da, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Neslimize bazı şeyleri aktarmak istedim. Kültürlerine sahip olsun, değerlerine sahip çıksınlar. Bu etkinlik beni çok memnun etti. Çok şükür Allah’a ki bizde hala bazı değerler var. Kültürümüze sahip çıkanlar var. Çok mutlu oldum ve severek geldim. Vaktim ve gücüm yok ama bu etkinliğe bir katkıda bulunabilmek, bildiklerimi aktarabilmek için buraya geldim."

Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi

Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi

Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi

Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi

Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi

Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi

Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi

Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi