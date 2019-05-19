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Gençler meşalelerle yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:36 | Son Güncelleme

Tokat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan fener alayına katılan gençler ellerinde meşalelerle yürüdü.Milli Mücadelenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’ta Samsun’dan başlatılmasının 100.

Tokat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan fener alayına katılan gençler ellerinde meşalelerle yürüdü.
Milli Mücadelenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’ta Samsun’dan başlatılmasının 100. yılında yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da çeşitli kutlamalar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan ’atabarı’ oyunu Tokat’ta Cumhuriyet Meydanında oynandı. Akşam saatlerinde ise fener alayı yürüyüşü yapıldı. Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan yürüyüşe ellerinde meşalelerle katılan gençler 10. Yıl Marşı okuyarak sloganlar attı. 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile yürüyen gençlere vatandaşlarda eşlik etti. Hafif yağmur altında yapılan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

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