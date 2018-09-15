Gençler okulun çehresini değiştirdi

Kahta Gençlik Merkezi'nde beş gönüllü genç, "İyilik Ağacı" projesi kapsamında Kahta ilçesine bağlı Çıralık köyündeki beş dersliği bulunan Çıralık İlk ve Ortaokulunun tadilat ve boyasını yaptı.

9 öğretmenin görev yaptığı, yaklaşık yüz öğrencinin eğitim gördüğü okulun tadilatını ve boyasını yapmak için işe koyulan gençler, kendi aralarında biriktirdikleri para ve hayırsever esnaftan aldıkları malzemeler ile köye gitti.

Tadilat işlemini birkaç günlük çalışma sonunda bitiren gençler, daha sonra tüm okulu öğretmenlerin yardımıyla boyadı.

Okulda tüm sıraların bakımını yaparak renk renk boyayan gençler, eğitim ve sosyal mesajlar içeren figürler çizdi.

Gençlerden Merve Saray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılında köylerde eğitim gören öğrencilere katkı sunmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Okulda tadilat ve boyama işlemlerini yaptıklarını ifade eden Saray, "Fırçayla okulu ve sıraları çok güzel renklerle boyadık. Yaptığımız resim ve figürlerde okula değişik bir estetik kattığımızı düşünüyoruz. Yorulduk fakat yeni neslin eğitimi için güzel bir ortam hazırladık." diye konuştu.