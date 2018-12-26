"Gençler Ombudsmanlıkla Tanışıyor"

İnsanların aldıkları kamu hizmetinden memnun olup olmadıkları, memnuniyetsizlikleri varsa, işlerin düzeltilmesi için müracaat edecekleri yerler olduğunu anımsatan Malkoç, "Bunların başında mahkemeler geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2003 yılından sonra bunlara bir şey daha ilave etmeye çalıştı. Dünyadaki deyimiyle ombudsmanlık, Türkiye'deki ifadesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu. 2003 yılında Ombudsmanlık Kanunu çıktı. Dönemin Cumhurbaşkanı (Ahmet Necdet Sezer) bunu geri çevirdi. Gerekçesi ise 'alternatif yargı oluşturuyor' şeklinde oldu. O dönem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve gereksiz itirazları hatırlarsınız. Meclise tekrar geldi. Ardından Meclis aynı kanunu çıkardı." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, idare ile vatandaş arasındaki sorunların öncelikle dostane şekilde çözülmesine gayret etiklerini belirterek, "2017 yılında 17 bin 131 başvuru aldık. Hukuka uygun olan başvuruların çözüm oranı yüzde 80. Bunların yüzde 60'ını dostane çözdük. İnsanları ikna ederek çözüyoruz." dedi.

Kanun çıktıktan sonra bu sefer de işin Anayasa Mahkemesine taşındığını dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi kanunu iptal etti. Vatandaşın derdini dinlemek bu kadar zor mu? Anayasada bunun yeri olmadığı ifade edildi. İdarenin, kamunun verdiği bir hizmetten dolayı bir derdi, sıkıntısı olanın dinlemek için anayasada bunun yerinin olması mı gerekiyor. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız bıkmadan, usanmadan çalıştı ve nihayet Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasada yerini aldıktan 2012 yılında 6328 sayılı yasa ile kanunlaştı. 2013 yılında ise şikayetleri almaya başladık. Alternatif yargı falan oluşmadı."

Malkoç, KDK'nın çok güzel bir müessese olduğunu vurgulayarak insanların derdini gece gündüz dileyip sorunlarını çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

KDK'ya başvurmanın çok kolay olduğunu, dilekçe sırasında kimseden herhangi bir harç alınmadığını ve taleplerin en geç 6 ay içinde karara bağlandığını anlatan Malkoç, şöyle konuştu:

"İdare ile olan derdin öncelikle dostane şekilde çözülmesi için gayret ediliyor. 2017 yılında 17 bin 131 başvuru aldık. Hukuka uygun olan başvuruların çözüm oranı ise yüzde 80. Bunların yüzde 60'ını dostane çözdük. İnsanları ikna ederek çözüyoruz. Çok değişik şikayetler alıp vatandaşın derdini çözmenin yanında değişik faaliyetlerimiz de var. Türkiye her alanda ilerlediği gibi üniversite ve lise alanında da çok mesafe aldı. Türkiye'de 206 üniversite var. 7,5 milyon üniversite öğrencisi var. Bu üniversitelerde 7,5 milyon öğrencimize ulaşıp, onlara hakkaniyeti, iyi yönetimi anlatmak için üniversitelerde ombudsmanlık kulüpleri kurmaya başladık. 2018'de başladığımız bu çalışmayı 60 üniversitede tamamladık. Önümüzdeki yıl bunu 150'ye çıkaracağız. 7,5 milyon öğrenciye bu şekilde ulaşmış olacağız."