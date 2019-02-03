İSTANBUL (AA) - Yazar, hat ve ebru sanatçısı Prof. Dr. Uğur Derman yeni kitabının tanıtım programında, "Türkçeyi düzgün konuşmak kendi meramını anlatabilmek için çok önemli. Bunu arzu eden gençler Refik Halit Karay'ın eserlerini okusunlar. Osmanlı devrinde yetişip cumhuriyet döneminde eser veren şahsiyetlerin eserlerini okumak lazım." dedi.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'ndaki etkinlikte, Prof. Dr. Uğur Derman yeni kitabında yer verdiği anılarını anlattı ve kitaplarını imzaladı.

- Derman'ın hayatını değiştiren hocası: Mahir İz

Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 84 yaşını 2 gün sonra tamamlayacağını ifade ederek, "Cenabıhak insana ne ömür takdir etmiş onu bilmeye imkan yok ama elden geldiğince elden ayaktan düşmedikçe ne yapılabiliyorsa bu dünyaya faydalı olarak yapmak lazım. Ben şimdi dua ederken 'Allah'ım elimdeki yarım işleri bitirene kadar bana müsaade et' diyorum." ifadelerini kullandı.

Son kitabını eğitimci ve yazar merhum Mahir İz'e ithaf ettiğini hatırlatan Derman, "Lisede benim hocam olmamıştı ama seminerlerine devam ederek kendisiyle irtibat kurdum. Mezun olurken bana 'Mezun olup gidiyorsun ama irtibatımızı koparmayalım' demişti. İşte bu sözdür benim bütün hayatımın çarkını değiştiren. Böyle demeseydi, kim bilir ne haller içinde olacaktım." diye konuştu.