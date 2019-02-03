İSTANBUL (AA) - Yazar, hat ve ebru sanatçısı Prof. Dr. Uğur Derman yeni kitabının tanıtım programında, "Türkçeyi düzgün konuşmak kendi meramını anlatabilmek için çok önemli. Bunu arzu eden gençler Refik Halit Karay'ın eserlerini okusunlar. Osmanlı devrinde yetişip cumhuriyet döneminde eser veren şahsiyetlerin eserlerini okumak lazım." dedi.
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'ndaki etkinlikte, Prof. Dr. Uğur Derman yeni kitabında yer verdiği anılarını anlattı ve kitaplarını imzaladı.
- Derman'ın hayatını değiştiren hocası: Mahir İz
Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 84 yaşını 2 gün sonra tamamlayacağını ifade ederek, "Cenabıhak insana ne ömür takdir etmiş onu bilmeye imkan yok ama elden geldiğince elden ayaktan düşmedikçe ne yapılabiliyorsa bu dünyaya faydalı olarak yapmak lazım. Ben şimdi dua ederken 'Allah'ım elimdeki yarım işleri bitirene kadar bana müsaade et' diyorum." ifadelerini kullandı.
Son kitabını eğitimci ve yazar merhum Mahir İz'e ithaf ettiğini hatırlatan Derman, "Lisede benim hocam olmamıştı ama seminerlerine devam ederek kendisiyle irtibat kurdum. Mezun olurken bana 'Mezun olup gidiyorsun ama irtibatımızı koparmayalım' demişti. İşte bu sözdür benim bütün hayatımın çarkını değiştiren. Böyle demeseydi, kim bilir ne haller içinde olacaktım." diye konuştu.
- "Gençler Refik Halit Karay'ın eserlerini okusunlar"
Derman, cumhuriyetin ilk yıllarındaki entelektüellerin kendilerini çok iyi yetiştirmiş bireyler olduğuna dikkati çekerek, "Eskiden rastladığım kimseleri bugün bulamamanın üzüntüsü içerisindeyim. O nesil maalesef bitti. Biz onlardan sonra köprü vaziyetine geldik ama bizim köprülüğümüz hiçtir. O eski nesli bir tanımış olsaydınız ne feyizli kimselerdi, Osmanlı toprağı kaydı altımızdan. Onun için üzgünüm." şeklinde konuştu.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Derman, "Türkçeyi düzgün konuşmak kendi meramını anlatabilmek için çok önemli. Bunu arzu eden gençler Refik Halit Karay'ın eserlerini okusunlar. Osmanlı devrinde yetişip cumhuriyet döneminde eser veren şahsiyetlerin eserlerini okumak lazım." diye konuştu.
Programda ayrıca Derman'ın çeşitli zamanlarda dergilerde, kitaplarda yayınlanmış makaleleri, kongre ve sempozyum bildirileri, konferans metinleri ve hatıralarını içeren "Ömrümün Bereketi-2" isimli eseri de tanıtıldı.
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!
Maduro'dan flaş seçim açıklaması!
Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum