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Gençler sabah namazında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - ''Sabah namazı buluşmaları bu emanetlerin, duyguların yeni nesillere aktarılmasını ve ebediyete kadar bu ülkede İslam'ın baki kalmasını sağlayacaktır''

İSTANBUŞ (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ''Sabah namazı buluşmaları bu emanetlerin ve duyguların yeni nesillere aktarılmasını ve ebediyete kadar bu ülkede İslam'ın baki kalmasını sağlayacaktır.'' dedi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camisi'nde gençlerle sabah namazında bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, Berat gecesinin sabahında gençlerle sabah namazında buluşmanın çok anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Berat gecesinin aynı zamanda teberra ve tevella gecesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, ''Teberra uzak olmak, terk etmek ve nefy etmek manasına gelen bir kelime. Kötülüklerden, günahlardan, kusurlardan, masivadan, bizi dünyaya çeken dünyevi duygularımızdan teberra etmek, uzaklaşmaktır. Tevella etmek; ilahi olana, rahmani olana, Allah’ın katından gelene, Allah'ın rızasına muvafık olana dost olmak ve yakın olmaktır. Negatif duyguları, olumsuz düşünceleri tahliye ederek onun yerine Hakk'ın sevgisini ve onun rızasını ikame etmektir. Kalbimizi temizlemek teberradır, Hakk'ın rızasını yerleştirmek ise tevelladır. Tevella etmek, Allahu Teala’nın dostluğuna sığınmak ve kulluğumuzda ona yakışmayan eksiklerimizi ve kusurlarımızı tevbe ile terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınmaktır. Gönül dünyamızı temizlemek ve Ramazan’a hazır hale getirmek üzere karar verdiğimiz bir gündür.'' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ''Bu milletin dostlarına teberra ederek, bu milletin düşmanlarına tevella etmeliyiz'' diyerek, şunları kaydetti:

''Bu geleneğimizi, bu güzelliklerimizi bizden sonra gelen çocuklarımıza, torunlarımıza yansıtmalı ve taşımalıyız. Cami buluşmalarının en önemli tarafı budur. Kimler bizim kulluk derdimize, bayrak derdimize sahip çıkacaklar? Bunun derdinde olmalıyız. Sabah namazı buluşmaları bu emanetlerin ve duyguların yeni nesillere aktarılmasını ve ebediyete kadar bu ülkede İslam'ın baki kalmasını sağlayacaktır. Her anne, her baba, her öğretmen, her hoca kendisinden sonraki nesilleri yetiştirerek bu millete hediye etmenin, hayatının onlarla devam ettiğine inanmalıdır. Bir anne baba için evlatlarının kendi değerleriyle hayatını devam ettirmesi, onun ebediyete taşınması demektir. Gençlerin gönüllerine düşmek değerlerimizi ebediyete taşımak demektir. Kitab-ı Kerimimizi, Efendimize olan muhabbetimizi, bayrağımıza olan tutkumuzu, en değerli şiarımız olan ezan-ı Muhammedi’yi ebediyete taşımaktır. Sabah namazı buluşmalarını bu açıdan önemsiyoruz.”

Bundan 50 yıl önce sabah namazı buluşmalarına katılanların bugün Türkiye'yi yönettiğini belirten Yılmaz, ''Bugün sabah namazı buluşmalarına katılan genç evlatlarımız inşallah bundan 20 yıl sonra Türkiye’nin yönetiminde önemli bir hisse sahibi olacaklar. Bu yüzden burada büyükleriyle beraber mabette olmaları çok önemli. Biz genellikle gençleri bozulmakla değerlendirip, onları sürekli tenkit ederiz. Oysa ki, gençler bir milletin hazinesidir. Gençlik çağı serdengeçtilik çağıdır. Gençlerin risk alabilen özelliği milletin zor ve dar zamanlarında ayağa kalkmasına vesile olmaktadır. 15 Temmuz’da gençlerin fedakar tavırları ile hain darbe teşebbüsü durdurulabildi.'' dedi.

Kur'an-ı Kerim okunun, tesbihat yapılan ve dua okunan programa, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ile Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman ile çok sayıda genç katıldı.

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gençler İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz sabah namazı

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