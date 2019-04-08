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Gençler Samsun’da yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları" Karadeniz Bölge Yarışması Samsun’da başladı.Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen yarışmada dört gün sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları" Karadeniz Bölge Yarışması Samsun’da başladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen yarışmada dört gün sürecek. Samsun’da finale kalacak yarışmacılar Ankara’da Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak. Programdan önce bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Türkiye’nin çok yetenekli gençlere sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’de 35 bin gencin kültür sanat yarışmalarına katıldığını belirten Emre Topoğlu, "Buradaki asıl amacımız kültür ve sanat faaliyetlerinin gençlerimiz arasında yaygınlaşması. Ülkemiz özel ve büyük bir ülke. Kültür ve sanat alanında çok yetenekli gençlerimiz var. Hem farkındalık oluşturmayı hem de bu yetenekli gençlerimizi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. 19 Mayıs’ın yüzüncü yılında Samsun’da olmaktan ayrıca mutluyuz. Bakanlığımızın da 19 Mayıs için çok önemli hazırlıkları var. Dün bilgi yarışmamız vardı. Bu gün Türk müziği, yarın şiir sonraki gün de tiyatro yarışmamız var" dedi.
Topaloğlu’nun konuşmasının ardından Türk Müziği Yarışması alanında gençler, performanslarını sergiledi. Yarışmaya katılan gençler, bu tür etkinlikler sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladıklarını söylediler.
Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gençlik merkezi müdürleri ve Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

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