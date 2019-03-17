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Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kütahya’da gençler bir araya gelerek şehitleri anmak amacıyla Çadır Kampı kurdu.

Kütahya’da gençler bir araya gelerek şehitleri anmak amacıyla Çadır Kampı kurdu. Kütahya Gençlik Merkezince düzenlenen etkinlikle amaç milli ve manevi duyguları gençlere aşılayabilmek.
Kütahya Çamlıca mevkisinde bulunan kamp merkezinde 18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında düzenlenen etkiliğe 2 aylık bir eğitim sürecinden sonra yaklaşık 40 öğrenci katıldı. Gençlere milli ve manevi duyguları aşılamak amacıyla 40 gencin katılımıyla Çadır Kampı düzenlediklerini söyleyen Gençlik Merkezi lideri Sema Kipir, 18 Mart tüm şehitlerimiz anma günü kapsamında Çamlıca’da bir Çadır Kampı etkinliği düzenledik. Buraya bugün 40 gencimiz katıldı. Bizim de buradaki amacımız bugünün anlam ve önemini anlatacağız, onlara burada milli ve manevi duyguları aşılamak amacıyla şehit yakınları ile birlikte bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.
Düzenlenen kamp için 2 aylık bir eğitim aldıklarını söyleyen gençler ise katıldıkları etkinlik de yer aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Gençler ayrıca milli manevi duyguları pekiştirdikleri için de gururlu olduklarını sözlerine ekledi.

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu

Gençler, şehitleri anmak için kamp kurdu
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