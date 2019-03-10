"Gençler siyasete katılımda AK Parti'yi odak görüyor"

SÜLEYMAN TUNÇ - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, gençlik kollarında 2 milyona yakın üyeleri bulunduğunu belirterek, "Bu sayı CHP'nin bütün üye sayısından daha fazla. Gençler siyasete katılım anlamında AK Parti'yi odak olarak görüyorlar." dedi.
Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim öncesinde sahada yaptıkları seçim çalışmalarının verimli bir şekilde devam ettiğini, yaptıkları etkinliklerle gençlerle bir araya gelerek, onların fikirlerini öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.
Türkiye'nin genç nüfus bakımından yoğun bir ülke olduğunun altını çizen Büyükgümüş, muhalefet partilerinin eleştirilerinin aksine gençlerin, AK Parti'ye destek verdiğini ifade etti. Büyükgümüş, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız, yani Cumhur İttifakı son seçimde yüzde 52 oy aldı. AK Parti ise Türkiye genelinde yüzde 42 oy aldı. Matematiksel olarak şu mümkün mü? Gençler AK Parti'ye hiç destek vermeyecek, gençlerin desteği bakımından üçüncü veya dördüncü sırada olacak ama AK Parti yüzde 42 oy alacak. Demografik olarak gen bir nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Bu mümkün değil."
- "Gençlik kollarında 2 milyona yakın üyemiz var"
AK Parti teşkilatlarının sahanın seçmenin durumunu öğrenmek için sürekli anket yaptırdığına dikkati çeken Büyükgümüş, "AK Parti'nin geneldeki oy oranında gençlerde büyük bir sapma anketlerin hiçbirinde görmedik." ifadesini kullandı.
Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları üyeliği için 30 yaş sınırı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Gençlik kollarında 2 milyona yakın üyemiz var. Bu sayı CHP'nin bütün üye sayısından daha fazla. Gençler siyasete katılım anlamında AK Parti'yi odak olarak görüyorlar. 3 binden fazla genç gelmiş 'Ben AK Parti'den belediye meclis üyesi olmak istiyorum demiş.' CHP'nin bütün gençlik kolları üye sayısı 80 bin."
Gençlerin AK Parti'ye verdiği destek konusunda algı oyunlarına gerek olmadığına değinen Büyükgümüş, AK Parti sayesinden genç nüfusun siyasete daha fazla katılımda bulunduğuna işaret etti.
- AK Parti ve MHP'li gençlerin ittifaka bakışı
Büyükgümüş, Cumhur İttifakı kapsamında MHP ile ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim çalışması yürüttüklerini belirterek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde de sıkı bir duruşla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
Her seçim bölgesinde Cumhur İttifakı adaylarıyla seçime girilmediğini hatırlatan Büyükgümüş, şöyle konuştu:
"İttifakın olduğu yerlerde MHP'deki tüm kardeşlerimizle birlikte büyük bir dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdürüyoruz ama ittifakın olmadığı yerler de var. Buralarda da karşılıklı saygı çerçevesinde, ittifakın ruhuna zarar vermeden çalışmaları yürütmekle ilgili hem bizim hem de MHP'nin bir özeni var."
Büyükgümüş, ittifakın amacına aykırı hareket edenlerle ilgili olarak hem AK Parti hem de MHP genel merkezlerinin önlem alarak bu tarz girişimleri engellediğine dikkati çekerek, "Biz Cumhurbaşkanımızın deyimiyle seçimlik ya da anlık değil baki kalacak bir ittifak şeklinde bu meseleye bakıyoruz ve adımlarımızı ona göre atıyoruz." dedi.
AK Parti belediyelerinin gençlere yönelik olarak çok önemli çalışmalar yaptığını aktaran Ahmet Büyükgümüş, meclis üyesi olarak seçilecek genç isimlerin belediyelerin gençlik hizmetlerine önemli katkılar vereceğini sözlerine ekledi.