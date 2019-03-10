"Gençler siyasete katılımda AK Parti'yi odak görüyor"

SÜLEYMAN TUNÇ - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, gençlik kollarında 2 milyona yakın üyeleri bulunduğunu belirterek, "Bu sayı CHP'nin bütün üye sayısından daha fazla. Gençler siyasete katılım anlamında AK Parti'yi odak olarak görüyorlar." dedi.

Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim öncesinde sahada yaptıkları seçim çalışmalarının verimli bir şekilde devam ettiğini, yaptıkları etkinliklerle gençlerle bir araya gelerek, onların fikirlerini öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin genç nüfus bakımından yoğun bir ülke olduğunun altını çizen Büyükgümüş, muhalefet partilerinin eleştirilerinin aksine gençlerin, AK Parti'ye destek verdiğini ifade etti. Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, yani Cumhur İttifakı son seçimde yüzde 52 oy aldı. AK Parti ise Türkiye genelinde yüzde 42 oy aldı. Matematiksel olarak şu mümkün mü? Gençler AK Parti'ye hiç destek vermeyecek, gençlerin desteği bakımından üçüncü veya dördüncü sırada olacak ama AK Parti yüzde 42 oy alacak. Demografik olarak gen bir nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Bu mümkün değil."