"Gençler, Sudan’ı yıkıma götüreceklerinin farkında değil"

Sudan'da İktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Mustafa ed-Dav, gösterilere katılan gençlerin Sudan'ı yıkıma götüreceklerinin farkında olmadığını savundu.

Dav, Sudan resmi ajansı SUNA’ya yaptığı açıklamada, "Gençler gösterilerde attıkları 'Düş artık' şeklindeki sloganların Sudan’ı yıkıma götüreceğinin farkında değiller, onlar bu gösterilerin birçok ülkede olduğu gibi Sudanlıları da mültecilere dönüştüreceğini anlayamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Partisinin ekonomik sıkıntıları protesto eden gençlere ihanet etmediğini söyleyen Dav, onları ajanlıkla suçlamadıklarını ifade etti.

- 3 eyalette yönetim karşıtı gösteriler

Sudan’ın başkenti Hartum ve bazı kentlerde Ömer el-Beşir’in istifası talebiyle bugün de gösteriler düzenlendi.

Hükümet karşıtı protestoları organize eden Sudan Meslek Grupları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde bugün devrimci gösteriler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Hartum, Umdurman kenti, Hac Yusuf bölgesi ile Kesela eyaletine bağlı Haşmu'l Karye ve Kuzey eyaletine bağlı Sukdan bölgelerinde yönetim karşıtı yürüyüşler gerçekleştirildiği ifade edildi.