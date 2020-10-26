Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...

Prof. Dr. Mustafa Öncel, Türkiye’de en çok görülen ilk 3 kanser türünden biri olan kalın bağırsak yani kolon kanserine karşı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Öncel, kalın bağırsak kanserinin genellikle her yaşta görüldüğüne dikkat çekerek, "ABD’deki istatistiklere göre 100 insandan 6’sı kalın bağırsak kanserinden vefat ediyor. Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde tüm kanserler içerinde kalın bağırsak kanseri en sık görülen ve en çok öldüren ilk 3’te yer alıyor. Çoğunlukla 50 ila 70 yaş arasında görülen bir problemdir fakat 40 yaş altı gençlerde de görülme ihtimali daima vardır. Ancak genç yaşlarda görülme oranı tüm kalın bağırsak kanserinin çok küçük bir kısmını yani yüzde 10’unu oluşturuyor. Son 10-15 yıldır 40 yaş altı gençlerde kalın bağırsak kanseri görülme oranı arttı. Hala kalın bağırsak kanserlerinin daha azı 50 yaş altında görülüyor ama eskisine göre görülme sıklığı arttı” dedi. BATI TARZI, SEDANTER YAŞAM TETİKLİYOR Gençlerde kalın bağırsak kanseri görülme oranının neden arttığına dair kesin bir sebebin bulunmadığına değinen Prof. Dr. Öncel, şöyle devam etti:

“Kalın bağırsak kanserinde diğer kanserlerde olduğu gibi 2 tane temel faktör var. Kanser oluşumunu tetikleyen birinci etken ailevi yatkınlık. İkicisi ise çevresel faktörlerdir. Ailevi yatkınlığa göre bir değişiklik olmadığına göre çevresel faktörlerde değişiklik olmalı. Hangi çevresel faktörler kalın bağırsak kanserine yol açar dersek buradaki en önemli şey beslenme ve hareketsizliğe bağlı obezitedir. Bu bizim neden gençlerde kalın bağırsak kanserinin artığına dair bulgularımızı destekliyor. Çünkü beslenme unsurları kalın bağırsak kanseri yapıcı hale geldi, obezite arttı, hareketler azaldı. Daha batı tarzı yaşam, sedanter hayat bu unsurları tetikledi.” FAST FOOD YERİNE TENCERE YEMEKLERİNE DÖNÜLMELİ Prof. Dr. Öncel, özellikle fast food bağımlılığının kolon kanserine neden olabileceğine işaret ederek, şu bilgileri verdi: “Gençler bizim kendi öz değerlerimizde olan tencere yemeklerini, aile kavramının içinde bulunduğu iyi beslenme özelliklerine dönmesi gerekiyor. Bilgisayar, ekran başından kalkıp hayata atılması, koşturması, vücudunun egzersizini tam yapması gerekiyor. Obeziteden kaçınması gerekiyor, bunlar son derece önemli faktörlerdir.”