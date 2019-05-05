Uçak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortak çalışmasıyla başlatılan proje kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, sınavda başarı sağlayan öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul edileceğini belirtti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uçak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap Projesi'nden yararlanmak isteyen öğrencilerin bugün Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen sınava katıldığını söyledi.

Menderes Spor Salonu'nda yapılan uygulamalı sınavda, 270 ortaokul öğrencisi kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbiriyle yarıştı.

Adana'da, geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, uygulamalı sınavda en iyi projeyi yapmak için hünerlerini sergiledi.

Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları veya girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Uçak, şöyle devam etti:

"Projenin amacı ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz olan milli teknoloji hamlemizin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliğine sahip genç bireyleri yetiştirmek. Bugün burada 270 ortaokul, öğleden sonra ise 170 lise öğrencimizle uygulama sınavını gerçekleştireceğiz. Onlardan hayallerindeki arabayı yapmayı bekliyoruz. Tek istediğimiz şey bu arabanın en uzak mesafeye gitmesi. Vermiş olduğumuz aparatlarla öğrencilerimiz hayallerindeki arabayı yapacaklar, bize bunu sunacaklar. Aslında inovasyon yapacaklar. En başarılı öğrencileri biz buradan kendi eğitim programımıza katacağız."

Projenin sürdürülebilir bir gelişme programına dönüşeceğini aktaran Uçak, teknoloji alanında daha gelişmiş bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Uçak, projenin şu an 12 ilde başladığını ancak bunu Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirmek için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

