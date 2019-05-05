Trabzon'da geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, uygulamalı sınavda en iyi projeyi yapmak için hünerlerini sergiledi. Beşirli Spor Kompleksi'nde yapılan uygulamalı sınavda, öğrenciler kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için yarıştı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi hakkında bilgi verdi. Bayraktar, ilk defa Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak bursiyer gönüllülerle 2017'de bu projeyi İstanbul'da başlattıklarını belirterek, şunları dile getirdi: "O dönemde ilk yıl 400 öğrencimiz vardı. Bunlara da ders anlatan bursiyer gönüllülerimiz vardı. Tabii çok başarılı oldu. Biz o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sağladığı mekanları kullandık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir hizmeti olarak, gönüllü olarak Vakfımız bu hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle beraber sunmuştu. Sonraki yıl bu rakam çok daha büyüdü." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Çocuklar, hayallerindeki arabaları yaptı

Proje kapsamında öncelikle ön seçmeler olduğunu anlatan Bayraktar, "On binlerce öğrenci öncelikle bir seçme sınavına giriyor. Sonrasında burada gördüğünüz gibi uygulama sınavına giriyorlar. Bir araç tasarlıyorlar. Bu bir uzay aracı olabiliyor. O sınavı da burada gördüğünüz hakemlerimiz değerlendiriyorlar. Buradan aldıkları puanlara göre de Deneyap öğrencisi oluyorlar." dedi. - "Üç yıl boyunca bu hizmetlerden faydalanıyorlar" Bayraktar, Deneyap eğitimlerinin üç yıl sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Üç yıl boyunca bu hizmetlerden faydalanıyorlar. Tabii bu İstanbul'daki model çok başarılı olunca Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve bunun yanında TÜBİTAK ve Vakfımız da fahri danışmanlık yapmak suretiyle tüm Türkiye'ye yayma kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın imkanları çok daha geniş. Öncelikle Hakkari'den Edirne'ye 12 ilde bu proje başladı. Bugün de Trabzon'dayız. Trabzon'da da genç kardeşlerimizden ön elemeyi geçenler... İlk aşamada 80 bin kişi katılmıştı sınava 12 ilde, bunların 5 bin 400'ü ikinci aşamaya kaldı. 5 bin 400'den de yaklaşık bin 920'si üç yıl boyunca bu bahsettiğim alanlarda geleceğin teknolojileri alanında uygulamalı eğitim görecekler. Tabii bu bizi çok heyecanlandırıyor."