ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, uygulamalı sınavda en iyi projeyi yapmak için hünerlerini sergiledi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılan uygulamalı sınavın ilk oturumunda 245 ortaokul öğrencisi, kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbiriyle yarıştı.

Sınavın ikinci oturumuna ise 180 lise öğrencisi katıldı.

Eskişehir'deki sınavda yer alan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavın Türkiye genelinde 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, Eskişehir'de ise sabah 245 ortaokul öğrencisinin, öğleden sonra ise 180 lise öğrencisinin sınava gireceğini anımsattı.

Öğrencilerin daha önce bir yazılı sınava tabi tutulduğunu anımsatan Mandal, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın tasarım, teknik yeterlilik, estetik, maliyet, işlevsellik açısından gerçekleştirdikleri tasarımları görmek istiyoruz. Şu anda bir araç tasarlıyorlar. Bu aracın belirtilmiş 5 fonksiyonu açısından bir değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Takibinde ise 245 öğrencimizden 100'ü üç yıllık bir müfredata hiçbir ücret almadan ve kendi okullarındaki müfredata devam ederken hafta sonları tabi olacakları içinde nano teknoloji, robotik, kodlama, tasarım yenilikçilik gibi başlıkların olacağı 3 yıllık eğitime tabi tutulacaklar. Bu eğitimler eylül ayında 18 ilimizde daha gerçekleştirilecek. Toplam 30 ilimizde bu yıl başlayacağız."