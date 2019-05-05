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Gençler "teknoloji yıldızı" olmak için hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap Projesi'ne katılmak isteyen gençler, uygulamalı sınavda, kendilerine verilen pipet, şişe, CD gibi malzemelerle en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için ter döktü - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Ülkemizin şu an özellikle savunma sanayindeki örnek başarısı ve yüzde 15'lerdeki yerlilik oranının yüzde 68'lere çıkmış olması bu ülkedeki insan kaynağıyla birlikte, yerli ve milli teknolojileri geliştirebilme boyutundaki bir özgüven"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, uygulamalı sınavda en iyi projeyi yapmak için hünerlerini sergiledi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılan uygulamalı sınavın ilk oturumunda 245 ortaokul öğrencisi, kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbiriyle yarıştı.

Sınavın ikinci oturumuna ise 180 lise öğrencisi katıldı.

Eskişehir'deki sınavda yer alan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavın Türkiye genelinde 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, Eskişehir'de ise sabah 245 ortaokul öğrencisinin, öğleden sonra ise 180 lise öğrencisinin sınava gireceğini anımsattı.

Öğrencilerin daha önce bir yazılı sınava tabi tutulduğunu anımsatan Mandal, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın tasarım, teknik yeterlilik, estetik, maliyet, işlevsellik açısından gerçekleştirdikleri tasarımları görmek istiyoruz. Şu anda bir araç tasarlıyorlar. Bu aracın belirtilmiş 5 fonksiyonu açısından bir değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Takibinde ise 245 öğrencimizden 100'ü üç yıllık bir müfredata hiçbir ücret almadan ve kendi okullarındaki müfredata devam ederken hafta sonları tabi olacakları içinde nano teknoloji, robotik, kodlama, tasarım yenilikçilik gibi başlıkların olacağı 3 yıllık eğitime tabi tutulacaklar. Bu eğitimler eylül ayında 18 ilimizde daha gerçekleştirilecek. Toplam 30 ilimizde bu yıl başlayacağız."

Mandal, gelecek yıl 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılacağını bildirdi.

Türkiye'nin en önemli birikiminin insan kaynağı olduğunu ifade eden Mandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu insan kaynağını biz daha fazla bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırma noktasında nitelikli hale getirme noktasındaki bir çabamız. Ülkemizin şu an özellikle savunma sanayindeki örnek başarısı ve yüzde 15'lerdeki yerlilik oranının yüzde 68'lere çıkmış olması bu ülkedeki insan kaynağıyla birlikte, yerli ve milli teknolojileri geliştirebilme boyutundaki bir özgüven. Gençler, yerli ve milli teknolojilerle ülkemizin ihtiyaçlarını aynı zamanda dünyanın küresel boyuttaki fayda sağlayan teknolojilerini geliştirme noktasındaki birikimimiz olacak. Savunma sanayide başlatılan bu girişimi, başarıyı diğer alanlara, enerji, sağlık, makina imalat sektöründe de geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu onun çabalarından birisi. Bu sürece dahil olan öğrencilerimize, ailelerine ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
deneyap Eskişehir TÜBİTAK

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