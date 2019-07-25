Gençler tezhip ve ebru sanatını öğreniyor

Kahramanmaraş Gençlik Merkezinde eğitim alan gençler ücretsiz olarak tezhip ve ebru sanatını öğreniyor.

Gençlik Merkezi tarafından insanların kültür ve sanat alanlarında eğitim almaları için açılan kurslar, haftanın 5 günü ücretsiz olarak veriliyor. Kurslara katılan öğrenciler, eğitmen hocalardan aldıkları eğitimler sonucu yaklaşık 1 ayda tezhip ve ebru sanatını öğreniyor.

Ebru sanatını öğrenmek için sabır gerektiğini söyleyen eğitmen Fatma Gül Kuştan, “Ebru sanatına yoğun bir şekilde katılım var ve öğrencilerimiz de çok seviyor. Bugün farklılık olsun diye kağıt yerine bez parçasına yapmak istedik. Bu mesleği öğrenmek zor değil ama sabır gerektiriyor. Bir öğrenci 1 ayda ebru sanatını küçük tekniklerle öğrenebilir" diye konuştu.

Geçmişte tezhip sanatı ile sinirsel hastalıkların tedavi edildiğini ve psikolojik anlamda insanı rahatlattığını söyleyen eğitmen Neslihan Bayırlı ise öğrencilerin el sanatlarını öğrenmeleri için kayıt yaptırdıktan sonra sınıfa girebileceklerini söyledi. Bayırlı, “Tezhip sanatını öğrenmek isteyen 30 civarında öğrencimiz var. Hafta içi her gün buradayız ve dönüşümlü olarak öğrencilerimiz geliyor ve bu eğitimlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Kursumuza gelmek isteyenler, direkt kayıt yaptırıp yukarı çıkabiliyorlar. İsteyen herkes katılabiliyor, tamamen ücretsiz ve öğrenciler malzemelerin çok az miktarını alıyor ve eğitim yapılıyor. Ebru ve tezhip psikolojik olarak insanı dinlendiriyor. Osmanlı döneminde de bu sanat sinir hastalarını iyileştirmek için kullanılıyormuş” dedi.

Şeyma Kaplan isimli öğrenci ise "Biz burada önce zemin boyama gibi işlemler yapılıyor. Daha sonra hat ve ince işlerin ardından ürünümüz ortaya çıkıyor. Bu işlemler zamanımızı çok alıyor ama zevkli bir iş" ifadelerini kullandı.