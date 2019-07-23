Gençler topladı, şehit yakınları engellilere hediye etti

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi üyesi gençler, yıl boyu biriktirdikleri mavi kapaklarla aldıkları 9 tekerlekli sandalyeyi, şehitler adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, merkez müdürü Ahmet Asım Demirdöğen öncülüğünde yıl boyunca 900 kilogram mavi kapak topladı.

Kapakları Hacı Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kantin işleten ve mavi kapak çalışmalarıyla engellilere sandalye alan Abdulkadir Zeki Gülmez'e ulaştıran gençler, Gülmez'in girişimleriyle 9 sandalye aldı.

Alınan tekerlekli sandalyelere 9 şehidin ismini yazan gençler, daha sonra sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, gençlik merkezinde düzenlenen dağıtım töreninde, şehitliğin kutsal ve Allah katında oldukça yüce bir mertebe olduğunu söyledi.

Şehitlerin bu vatan için fedakarlıklarıyla çok özel ve kıymetli olduğunu ifade eden Öçal, "Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Abdulkadir Zeki Gülmez bey 4 yılda yaklaşık 9 bin sandalye dağıtımında bulunmuş. Toplumun bütün kesimini birleştirme noktasında da çimento görevi almış. Kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılığın Kahramanmaraş'ta bütün vatandaşlarımız arasında 'bir tuğla da ben koyayım' şeklinde örnek teşkil etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.