"Gençler ülkenin geleceğini daha iyiye taşıyacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gençlerin, öğrencilerin kendi kültürlerini, dinlerini, dillerini gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaları gerektiğini belirterek, "Gençler ülkenin geleceğini bizden daha iyi konuma getirmek üzere mücadele verecekler. Biz onlara bu imkanı vermek zorundayız." dedi.
Malatya'da Vali Galip Demirel Ortaokulu'nu ziyaret eden Bakan Kurum, burada öğrencilerce atık malzemelerden hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Basketbol sahasında oynayan çocukların yanına giden Kurum, burada bir süre öğrencilerle basketbol oynadı.
Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen yemekte AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve 12 ilçenin AK Parti ilçe başanlarıyla bir araya gelen Kurum, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Restorasyonu tamamlanan Karakaş Konağı'nın açılışına da katılan Kurum, Malatya'da geçmişten bu yana farklı din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığını belirtti.
Konağın mimari olarak özlemini duydukları yapılardan olduğuna işaret eden Kurum, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kurum, "Bu mekanların ruhu, dili var. Konuşamıyorlar ama bizim buraların ruhundan ne söylemek istediklerini iyi anlamamız gerekiyor. Şehircilik anlamında da ecdadın bize bıraktığı bu emanetleri en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor." diye konuştu.
- "Dünyanın her yerinde milletimizi temsil edecekler"
İlim ve irfan yuvası olarak kullanılacak konakta yetişecek gençlerin, öğrencilerin kendi kültürlerini, dinlerini, dillerini gelecek nesillere en doğru şekilde aktaracaklarını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençler, ülkenin geleceğini bizden daha iyi konuma getirmek üzere mücadele verecekler. Biz onlara bu imkanı vermek zorundayız. Onlar da ülkenin bulunduğu durumu daha da yukarı taşıyarak bütün mazlumların, ihtiyacı olan insanların ki; dünyada birinci sıradayız yardım eli olarak, buradan yetişen öğrencilerimiz de dünyanın her yerinde milletimizi temsil edecekler."
Bakan Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana her zaman mazlum ve ihtiyacı olan insanların yanında olduğunu belirterek, bu sayede herkese yetişmeye çalıştıklarını vurguladı.
Her zaman mazlumun yanında olduklarını anlatan Kurum, gelecek nesillerin bu yardımı daha iyi noktalara taşıyacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
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