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Gençler umutsuz, işsizlik artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Öğrenci Sendikası ve Genç İşsizler Platformu'nun raporuna göre Türkiye'de gençler arasında işsizlik sürekli artıyor, üniversite mezunları da iş bulamıyor.

Öğrenci Sendikası ve Genç İşsizler Platformu’nun ortak çalışmasıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir rapor hazırlandı. “Gençlik Bayramında Gençliğin Durumu” başlıklı raporda diplomalı işsizliğe, çalışırken okumak zorunda kalan öğrencilere ve gençliğin diğer sorunlarına dikkat çekildi.

''Hayallerimizle gerçeklerimiz arasındaki mesafe gittikçe artıyor: En güzel yıllarımız, geleceğimiz için duyduğumuz derin endişe içerisinde geçiyor’’ ifadelerinin yer aldığı raporda, gelecekten umudunu yitiren, işsizlik ile kötü koşullarda çalışmak arasında sıkışıp kalan milyonlarca gencin akıbetinin, Türkiye’nin en acil sorunlarının başında geldiği vurgulandı.

2020 yılı genç istihdam sayısının, 3 milyon 447 bin ile 2014 yılı seviyelerinin gerisine düştüğü belirtilen 10 sayfalık raporda söz konusu rakamın önümüzdeki süreçte daha da artacağı öngörülüyor.

Özel üniversitelerin teşvik edilmesi ve kontenjanların artırılması sonucunda üniversitelerde okuyanların sayısının 7 milyon 740 bini aştığına dikkat çekilen raporda, 2020 yaz döneminde 500 binin üzerinde gencin mezun olup iş aramaya başlayacağı öngörüsünde bulunuldu.

Genç işsizlerin sayıları artıyor

Genç işsizlerin sayılarındaki artışın genel işsizlik süresini uzattığı da vurgulanan raporda, bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-24 yaş arası genç sayısının son 2 yılda 74 binden 183 bine çıktığı belirtildi.

Raporda ayrıca 15-24 yaş arası 1 milyon 156 bin gencin hem okumak hem de çalışmak zorunda olduğu belirtilirken aynı yaş grubunda 3 milyon 112 bin gencin eğitim almadığı gibi, herhangi bir işte de çalışmadığı kaydedildi.

Kadın akademisyenlerin durumlarının da ele alındığı raporda, “En az 2 yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kadınların sayısı erkeklerden daha fazla olsa da eğitim durumundan bağımsız olarak erkekler daha çok istihdam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

DW,TY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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