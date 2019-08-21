Gençler ve çocuklar tabiat parkını temizledi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yaz kursuna katılan 81 çocuk ve genç sporcu, Mesir Tabiat Parkı'nda çöpleri topladı.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Wushu-Kung Fu sporu yaz kursuna katılan yaşları 7 ila 15 arasında değişen 81 öğrenci, doğa temizliği yapmak üzere Mesir Tabiat Parkı'na geldi. İlk olarak kısa bir doğa yürüyüşü yapan sporcular, daha sonra yanlarında getirdiği poşetleri çıkararak, Gölet Mevkii'nde temizliğe başladı. Öğrenciler 1 saatlik çalışma sonucu piknikçilerden kalan tahta parçaları, pet ve cam şişe, poşet ve kağıt parçaları başta olmak üzere 30 poşet çöp topladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Wushu- Kung Fu antrenörü Yusuf Çetinkaya, "Amacımız öğrencilerimize, küçük yaştan itibaren çevre temizliğini aşılamak. Bugün burada farkındalık oluşturduk. Çevreye atılan çöpleri topladık. Öğrencilerimize, neden çevreyi temiz tutmamız gerektiğini anlattık" dedi.

GENÇLERDEN 'DOĞAYI KİRLETMEYİN' ÇAĞRISI

Selimşahlar Ertürk İlkokulu 5'nci sınıf öğrencisi Eylül Elif Bilge(9) de "Burada arkadaşlarımızla birlikte çöpleri topladık. Doğal kaynaklarımızı nasıl düzenli bir şekilde kullanacağımızı öğrendik. Burada cips paketleri, sigara izmaritleri, gazeteler, plastik atıklar, cam şişeler topladık" diye konuştu. Şehitler Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Talha Çetinkaya(12) ise, "Takım arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Burası gerçekten çok pisti. Eldivenleri giyerek, çöpleri topladık. Doğada gezen insanlara sesleniyoruz. Lütfen atıklarınızı, çöp kutusuna atın. Buraları bizim geleceğimiz, kirletmeyin" çağrısı yaptı.