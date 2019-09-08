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Gençler ve yaşlılar dans etkinliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 22:52 | Son Güncelleme

Muğla’da, Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde düzenlenen "Dans Gecesi" etkinliğinde gençler ve yaşlılar birlikte dans etti

Menteşe ilçesinde düzenlenen "Dans Gecesi" etkinliğine katılan gençler ve yaşlılar gönüllerince eğlendi.

Kentteki 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'ndeki geceye, üyeler, yakınları ve gençler katıldı.

Dans öğrencilerinin gösterisiyle başlayan gecede, katılımcılar eğitmenler eşliğinde dans etti.

Etkinliğe katılanlara, çay ve Muğla gazozu ikram edildi.

Menteşe Belediyesinde görevli Latin dansları eğitmeni Hüseyin Onur Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlılarla gençleri bir araya getirerek, dansın güzelliğini, müziğin verdiği dinginlik ve enerjiyi yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Nezahat Tozlu ise programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşim hobi olarak arıcılıkla uğraşıyor. Bugünü bana ayırdı. Dans etmeye geldik." diye konuştu.

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