HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gençler yardım etmek için sıraya girdi

Gençler yardım etmek için sıraya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Adıyaman Gençlik Merkezine bağlı gençler, Elazığ’daki depremde mağdur olan depremzedelere yardım edebilmek için sıraya girdi.Gençlik Merkezinde görevli gençler ile gönüllü gençler, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan Elazığ, Malatya, Gerger ilçesi, Sincik ilçesinde bulunan depremzedeler için yaklaşık 2 gün boyunca kendi imkanlarıyla yardımlar topladı.

Adıyaman Gençlik Merkezine bağlı gençler, Elazığ’daki depremde mağdur olan depremzedelere yardım edebilmek için sıraya girdi.
Gençlik Merkezinde görevli gençler ile gönüllü gençler, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan Elazığ, Malatya, Gerger ilçesi, Sincik ilçesinde bulunan depremzedeler için yaklaşık 2 gün boyunca kendi imkanlarıyla yardımlar topladı. Toplanan yardımlar gençler tarafından tek tek paketlenerek götürülmeye hazır hale getirildi.
Kışlık kıyafetler, gıda malzemeleri, battaniye, ısıtıcı ve çocuklar için oyuncakların yer aldığı yardım kolileri gençler tarafından tek tek taşınarak kamyonete yüklendi. Yardım kolilerini sıraya girerek elden ele uzatan gençler, Elazığ ve Malatya’da yapacakları yardımlardan sonra Adıyaman’ın Gerger ve Sincik ilçesindeki depremzedelere de dağıtacak.
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, “Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım yapmak amacıyla Adıyaman Gençlik merkezi olarak başlattığımız kampanyamızda, Adıyaman’daki duyarlı vatandaşlarımızın, gönüllü gençlerimizin de katkısıyla öncülük yaparak iki günde toplanan bu yardım malzemelerini deprem bölgesine göndereceğiz. Bu yardım kampanyamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Korkunç! O anlara kameradaKorkunç! O anlara kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

THY'nin ardından Çinli havayolu şirketi de İstanbul uçuşlarını durdurdu

Çinli havayolu şirketinden flaş Türkiye kararı

RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

Bursa'da otobüsün kadına çarpma anı kamerada

Korkunç! O anlara kamerada

'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.