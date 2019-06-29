Gençler yaz kamplarında buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, 2019 faaliyetlerine başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gençlerin serbest zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, 17 Haziran-16 Eylül tarihlerinde 11 dönem halinde faaliyet gösterecek.

Toplam 125 bin gencin misafir edilmesi hedeflenen Yaz Gençlik Kamplarının 19'u deniz, 19'u ise doğa kampı olarak düzenlendi.

Gençlik kampları 12-15 yaş grubu için "Ücretsiz Deniz Kampları", 16-22 yaş grubu için "Ücretsiz Doğa Kampları" adı altında gerçekleştiriliyor. Bir hafta süren kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları her yıl olduğu gibi yine Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor.

- Kamp sayısı 38'e ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılında 4 olan Yaz Gençlik Kampı sayısının bu yıl 38'e ulaştığını ifade etti.

Birbirinden farklı sportif ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı deniz ve doğa kamplarıyla ilgili Kasapoğlu, "Bakanlığımız 2011 yılında kuruldu. 2011'den sonra, Bakanlığımız aracılığıyla gençlere sunulan hizmetler bakımından her yıl, bir önceki yıldan çok daha güzel ve başarılı geçti. Yine 2011 yılında 5 bin 344 gencimize kamp imkanı sunuldu. Geride bıraktığımız yıl kamplarımıza 120 bin gencimiz katıldı. 2019 yılında ise 125 bin gencimize dokunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.