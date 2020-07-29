Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

Gençlerbirliği'nden açıklama: Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık.
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