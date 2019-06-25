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Gençlerbirliği'nde tam 4 ayrılık

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 25.06.2019 07:49 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği tam 4 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Gençlerbirliği'nde tam 4 ayrılık

Gençlerbirliği tecrübeli futbolcular Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Sezon öncesi transfer ve kadro yapılandırma çalışmalarını sürdüren takımımız bir dizi karar aldı.

Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi kaptanımız Selçuk Şahin, yine takım kaptanlarımızdan Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a emekleri için teşekkür ederek yollarımızı ayıracağımızı bildirdik.

Profesyonel yaşantılarıyla örnek bu isimlerle şampiyonluk sevinci yaşamaktan camia olarak büyük mutluluk duyduk.

Türk futbolunun değerleri Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a kariyerlerinde başarı diliyoruz.

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