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Gençlerde giderek artan tehlike: Bu belirti ile kalp krizi resmen 'geliyorum' diyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.11.2024 12:10
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Kalp krizi hem ülkemizde hem de dünya genelinde en tehlikeli ve ölümcül hastalıklardan biri. Günümüzde özellikle gençlerde artış gösteren kalp krizi vakaları dikkat çekiyor. Gençlerde artan kalp krizi vakalarında teknoloji bağımlılığı ve spor alışkanlığının azalmasının önemli rol oynadığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, kalp krizinin en sık görülen belirtilerini sıraladı.

Gençlerde giderek artan tehlike: Bu belirti ile kalp krizi resmen 'geliyorum' diyor!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, kalp krizlerinde en sık rastlanılan belirtiler ile son dönemlerde gençlerde artan kalp krizi vakalarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklık sonucu kalbin oksijen kalması ve dokuların ölmesini kalp krizi olarak açıklayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuz, kalp krizlerinde en sık rastlanan 5 belirtiyi sıraladı. Birçok belirtiye rağmen ilk beş belirtiyi açıklayan Dr. Oğuz, “Bunun en önemlisi göğüs ağrısıdır. Bunun yanında nefes darlığı, mide bölgesinde yanmalar, çarpıntı ya da baş dönmesi olarak karşımıza çıkabilir. Böyle belirtileri olan hastaların biran önce sağlık kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Kalp krizi çok acil bir durumdur ve hayati tehlike oluşturur” dedi.

AĞRI DUYUSU AZALDIĞINDA KALP KRİZİ FARK EDİLEMEYEBİLİYOR

Ağrı duyusu azalan hastaların kalp krizi geçirdiğini fark edemediği durumların yaşandığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, “Bazı hastalar özellikle diyabet yani şeker hastalarında ağrı duyusu azalabiliyor. Bunun yanında yürürken olan nefes darlığı mesela ya da çeneye, sırta vuran göğüs ağrıları ya da baygınlık hissi ile gelebiliyor hastalar. Bu durumda ise bizler kan tahlillerinde kriz değerlerinde yükseklik, kalp grafiğinde bozukluğu tespit edersek bu durumu kalp krizi olarak tanı koyabiliyoruz ve müdahale etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

EKRAN BAĞIMLILIĞINA DİKKAT

Son dönemlerde gençlerde artan kalp krizi vakalarına ilişkinde bilgilendirmelerde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuz, “Gençlerde kalp krizi son zamanlarda en çok sorulan ve konuştuğu bir konudur. Bu konuda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte spor alışkanlığının azalarak ekran maruziyet süresinin artması bizim için risk faktörü oluşturuyor. Hastaların ya da kişilerin daha düzenli spor yapmaları ekran maruziyet süresini azaltmak gerekiyor. Ayrıca sigara gibi risk faktörü olan alışkanlıklardan uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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