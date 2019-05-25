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Gençlerden Avrupa Parlamentosu önünde iklim protestosu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 19:12 | Son Güncelleme

Belçika’da bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde yaklaşık 80 öğrenci, Avrupalı liderlerinin iklim değişikliği politikasını protesto etmek için çadır kurdu.Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu binası önünde, Avrupalı liderlerin iklim değişikliği politikasını protesto etmek için yaklaşık 80 öğrenci çadır kurdu.

Gençlerden Avrupa Parlamentosu önünde iklim protestosu

Belçika’da bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde yaklaşık 80 öğrenci, Avrupalı liderlerinin iklim değişikliği politikasını protesto etmek için çadır kurdu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu binası önünde, Avrupalı liderlerin iklim değişikliği politikasını protesto etmek için yaklaşık 80 öğrenci çadır kurdu. Avrupa Parlamentosu önündeki meydanda çadırlarını açan gençler, pazar günü yapılacak olan bölge parlamentosu, federal parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışan politikacıların dikkatlerini çekerek iklim değişikliği konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

“Sesimize kulak verilmesini istiyoruz”
Polisin giremediği tarafsız bölgede geceyi geçirmek istediklerini belirten protestoculara saat 20.30’a kadar izin verilirken eylemcilerden Luisa Neubauer, “Avrupalı liderlerin ve hükümetlerin iklim değişikliği politikasını değiştirmeleri için aylardır sokakta protesto eyleminde bulunduk. Sesimizi kulak verilmesini istiyoruz. Mevcut iklim gençleri Belçika’dan Almanya’ya kadar bir düzine Avrupa ülkesinden geliyor, aynı zamanda İsviçre, İngiltere, İtalya veya Letonya’dan gençler katıldı. Avrupa’daki her seçmen, bu oylamanın gezegen için olduğunu fark etmeli. Şimdi onlara kalmış. Yeni parlamentoya, iklimin bir numaralı önceliğe sahip olması gerektiğini söylemek için de buradayız” dedi.

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