"Gençlerden Ecdada Mektup 1919" yarışması sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından milli mücadelenin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Gençlerden Ecdada Mektup 1919" yarışmasının sonuçları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 190 bin mektup yazılırken, yaş kategorilerinde dereceye girenler ödüllerini 15 Mayıs Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden alacak.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada, milli mücadele dönemi ve bu sürece katkı sağlayan kişiler konu alındı.

Değerlendirme sonucunda yaş kategorilerine göre dereceye giren isimler şöyle:

13-17 yaş kategorisi: 1- İclal Yılmaz (Çanakkale), 2- Zülal Çavdar (Kocaeli), 3- Süheyla Elma (Ordu).

18-21 yaş kategorisi: 1- Hande Çatalkaya (İzmir), 2- Şahinde Eser (Kırşehir), 3- Muhammet Alpaslan Türkel (Kırşehir).

22-29 yaş kategorisi: 1- Hanife Rana Tekin (Konya), 2- Hüseyin Hakan (Van), 3- Elif Yılmaz (Tekirdağ).

Yarışmada 18-21 ve 22-29 yaş kategorilerinde ilk sırada yer alanların, yurtdışı kültür gezisiyle ödüllendirileceği belirtildi. 13-17 yaş kategorisi birincisine ultrabook, tüm kategorilerde ikinci olanlara dizüstü bilgisayar, üçüncülere de akıllı telefon hediye edileceği aktarıldı.

