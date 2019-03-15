HABER

Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan bir grup, ‘Çocuklar Üşümesin’ sayfası altında bir proje başlattı.

Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan bir grup, ‘Çocuklar Üşümesin’ sayfası altında bir proje başlattı. Gençler ‘Engel olma destek ol’ sloganı ile başlattıkları proje kapsamında engelli rampaların önüne park eden araçların camlarına notlar bırakarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Diyarbakır’da toplanan bir grup genç, özellikle engelli rampaları ve sarı çizgiler üzerine park edilen araçlarla ilgili bir proje başlattı. Proje kapsamında gençler, ‘Engel olma destek ol’ diyerek kolları sıvadı. Bu kapsamda sokaklara çıkan gençler, engelli rampaların önü ve sarı çizgiler üzerine park edilen araçların camlarına “Lütfen araçlarınızı engelli rampalarının önünde park etmeyiniz” notunu bırakarak davranışların tekrarlanmasının önüne geçmek istedi. Gençlerin bu çalışması, çevredeki vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.

“Engellilere engel değil, destek olmaya çalışıyoruz”
Yaptıkları çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Çocukları Üşümesin topluluğu üyelerinden Helin Kartal, engelli vatandaşlar için böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Kartal, “Ülkemizde, bölgemizde ve şehrimizde önemli sorunlardan biri engelli kardeşlerimiz için yapılan engelli rampalarının önünün işgal edilmesi. Engellilerimizi düşünmüyoruz, onlara engel oluyoruz. Arkadaşlarımız araçlarını düşünemeden, fark edemeden engelli rampaları önünde park ediyor. Biz birçok farklı sosyal sorumluluk projesinde yer alıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz için bot ve başka ihtiyaçları temin edip onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda herkesin duyarlılığını bekliyoruz. Bizlerin engellilere engel değil, destek olması gerekiyor. Bunu tüm Diyarbakır’da yapacağız” dedi.
Kartal, daha sonra üzerinde “Lütfen araçlarınızı engelli rampalarının önünde park etmeyiniz” notunun yazıldığı kağıtları farklı cadde ve sokaklarda engelli rampaları önünde park edilen araçların camlarına bırakarak farkındalık oluşturdu.

Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi

Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi

Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi

Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi

Yok artık! Maç ortasında sahaya at girdiYok artık! Maç ortasında sahaya at girdi
Mardinli genç çifte dördüz sürpriziMardinli genç çifte dördüz sürprizi
Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildiBeykoz'daki uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

20 bin lira dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

3 ilçede operasyon! Çocukları para karşılığı...

Görenler hayrete düşüyor! İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.