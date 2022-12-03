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Gençlerden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket! Yolda bulup polise teslim ettiler... Para ve ziynet dolu

03.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen olayda içinde 100 TL, 100 Dolar, 700 Euro, 2 çeyrek altın, 10 gram altın, 2 yarım gram altın, 1 küpe ve kolye seti, 2 altın yüzük ve 1 çocuk künyesi olan cüzdan sahibine teslim edildi. Biri çocuk, diğerleri 18 yaşındaki iki gencin bulduğu cüzdanı teslim alan Kadriye Acar, ''Herkese örmek olsun bu çocuklar. Cüzdanın içinde 60 bin TL değerinde altın ve para vardı. Bulunduğu için çok mutluyuz'' derken, cüzdanı bulan genç, 'İnsan olan herkesin yapması gereken bir şeydi' dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde dün akşam saatlerinde Ceyda Dizdar, kardeşi Emir ve arkadaşı Hakan Özdemir ile birlikte yürürken, kaldırımda cüzdan buldu. Dizdar ve Özdemir, içinde ziynet eşyası ve yüklü miktardaki para olan cüzdanın çevrede sahibini aradı. Sahibine ulaşamayan gençler, yolda karşılaştıkları polislere durumu anlattı. Ekip otosuyla İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gençler, cüzdanı teslim etti.

PARA VE ZİYNET DOLU

Yapılan kontrolde, cüzdanda 100 TL, 100 Dolar, 700 Euro, 2 çeyrek altın, 10 gram altın, 2 yarım gram altın, 1 küpe ve kolye seti, 2 altın yüzük ve 1 çocuk künyesi olduğu tespit edildi.

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Polis, kimlikten cüzdanın sahibi olan Kadriye Acar’a ulaşıp, emniyete davet etti. Gelen Kadriye Acar, cüzdanını teslim aldı. Cüzdanı bulan gençlerden Ceyda Dizdar, "Yolda geziyorduk. Yerde cüzdan bulduk. İçinde yüklü miktar vardı. Biz de polise getirdik. İnsan olan herkesin yapması gereken bir şeydi" dedi.

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Kadriye Acar ise "Bulunduğu için çok mutluyuz. Cüzdanın içinde yüklü miktar, 60 bin TL değerinde altın ve para vardı. Çok teşekkür ederim gençlere. Herkese de örnek olsun bu çocuklar" diyerek teşekkür etti.

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(DHA)


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