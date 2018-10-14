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Gençlerden kitap seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Yakutiye Gençlik Kolları üyeleri, "Minik Yüreklerin Hayal Dünyalarına Dokunmak İçin Bir Kitap da Sen Bağışla" projesi kapsamında topladıkları kitapları köylerdeki öğrencilere dağıtıyor

Erzurum'da, AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları üyeleri, "Minik Yüreklerin Hayal Dünyalarına Dokunmak İçin Bir Kitap da Sen Bağışla" projesi kapsamında topladıkları kitapları köylerdeki öğrencilere ulaştırıyor.

AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları üyeleri, iki hafta önce proje kapsamında kitap toplamaya başladı. Projeyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile duyuran ve bine yakın kitap toplayan gençlik kolları üyeleri, bunları Yakutiye ilçesindeki köy ve mahalle okullarına dağıttı.

Gittikleri okullarda gördükleri eksiklikleri de tespit eden üyeler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında toplanan kitapları Yakutiye ilçesindeki Akdağ, Çayırtepe ve Köşkköy Mahallelerindeki okullara dağıttıklarını söyledi.

Çocukların eğitimine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Demirci, "Okuldaki öğrenciler bizleri görünce çok mutlu oldu. Amacımız çocuklara kitap okumayı sevdirmek. Topladığımız kitapları okulların kütüphanesine bıraktık. Aynı zamanda okullarda gördüğümüz eksiklikleri de gidermek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Demirci, söz konusu projenin sosyal medyadan destek gördüğünü ifade ederek, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Erzurum kitap Yakutiye İlçesi

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