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Gençlerden Kur’an-ı Kerim seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırmak, okumak, anlamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla başlatılan ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasına gençlerden büyük destek geldi.Türkiye Diyanet Vakfı yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, 17 bin 198 TL tutarında Kur’an-ı Kerim bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırmak, okumak, anlamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla başlatılan ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasına gençlerden büyük destek geldi.
Türkiye Diyanet Vakfı yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, 17 bin 198 TL tutarında Kur’an-ı Kerim bağışında bulundu. “Ramazan ayı Kur’an ayı” diyerek Ramazan ayı öncesi ve ay boyunca yurtlarda kalan öğrenciler tarafından başlatılan çalışma kapsamında Türkiye Diyanet Vakfına ait 22 ildeki 39 yurtta kalan öğrenciler, gönüllü olarak kermes düzenleyip, sergiler açarak buralardan elde ettikleri geliri “Hediyem Kur’an Olsun” projesine bağışladı. Öğrenciler ayrıca okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda bağışçı ziyaretlerinde bulunarak proje hakkında bilgi verip, vatandaşları kampanyaya bağışta bulunması için teşvik etti.

27 dilde mealli Kur’an-ı Kerimler şehir merkezlerinde sergilendi
Proje kapsamında yerel diller de dahil olmak üzere 27 dilde çevirisi yapılan Kur’an-ı Kerim mealleri farklı zamanlarda 4 farklı şehirde sergilenerek, projenin tanıtımı yapıldı. Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kayseri’de düzenlenen sergiler vesilesiyle hayırseverlerce projeye 17 bin 745 TL tutarında bağış yapıldı.
Bu zamana kadar 1 milyon 268 bin 981 adet Kur’an-ı Kerim bağışının yapıldığı kampanya kapsamında 27 farklı evrensel ve yerel dilde meal çevirisi yapılarak dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı. Proje kapsamında ülkemizin yanı sıra Asya, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu ve Latin Amerika olmak üzere 67 ülkede 873 bin 101 adet Kur’an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.
“Hediyem Kur’an Olsun” projesine Türkiye Diyanet Vakfı şube temsilcilikleri, müftülükler, banka hesap numaraları ve bagis.tdv.org adresinden online bağış aracılığıyla destek verilebildiği gibi KURAN yazıp 4333’e SMS gönderilmek sureti ile de bağışta bulunulabiliyor.

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