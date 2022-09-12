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Gençlere Avrupa'da geçerli ücretsiz tren bileti verecekler! Türkiye'den de başvurulabilecek

12.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği’nin 2018 yılından beri gerçekleştirdiği 18 yaşındaki gençlere yönelik ücretsiz tren bileti uygulaması bu sene de gerçekleşecek. AB tarafından Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden 18 yaşındaki 35 bin gence, Avrupa ülkelerini keşfetmeleri için ücretsiz tren bileti verilecek. Peki, Avrupa'da geçerli ücretsiz tren bileti için başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

Gençlere Avrupa'da geçerli ücretsiz tren bileti verecekler! Türkiye'den de başvurulabilecek

Avrupa Birliği 18 yaşındaki gençlerin Avrupa'da seyahat etmesini sağlamak üzere gerçekleştirdiği ücretsiz tren bileti uygulamasına devam ediyor. AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında 18 yaşındaki gençlere Avrupa'da geçerli 35 bin tren bileti dağıtılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Biletleri kazanmak için 11 Ekim öğle saatinde internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden başvurular açılacak. Başvurular 25 Ekim öğle saatine kadar alınacak.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Biletleri kazanmak için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabilecek. Kazanmak için 5 kısa soru ile 1 yedek sorunun cevaplanması gerekecek.

Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabilecek. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabilecek.

Biletler 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.

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TÜRKİYE'DEN DE BAŞVURULABİLECEK

Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.

Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek gençler ise Mart 2023'te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek. Bu başvuru döneminde de 35 bin ilave tren bileti dağıtılacak.

Tren bileti kazananlar buna ek olarak Avrupa'da toplu taşıma, kültürel faaliyetler, konaklama, yeme içme ve spor faaliyetleri gibi alanlarda 40 binden fazla indirim imkanı sunan bir indirim kartı da elde edecek.

AB, 2018'den beri gençlere bu şekilde Avrupa'da geçerli 165 bin tren bileti dağıttı. (AA)

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